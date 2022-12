Víctimas fatales por terremoto en China ascienden a 221

El terremoto, el peor que sufre Yunnan en 14 años, se produjo a las 16.30 hora local (08.30 GMT), con el hipocentro a unos 12 kilómetros de profundidad y el epicentro en el condado de Ludian, un territorio que tiene 439.000 habitantes y que pertenece a la ciudad de Zhaotong.

La zona afectada por el seísmo es al parecer un área alejada y exclusivamente agrícola, con viviendas vulnerables y de antigua construcción.

El seísmo se llegó a sentir en otras zonas, como las ciudades de Kunming, la capital provincial, o Chongqing, Leshan y Chengdu, en la provincia vecina de Sichuan, según medios locales.

Las autoridades han enviado 2.500 militares y más de 700 policías y bomberos que forman equipos de rescate, con los que trabajan también una docena de perros que tratan de encontrar supervivientes entre los escombros a pesar de la lluvia que cae en Ludian y que dificulta la tarea.

Además, el Ejecutivo ha transportado 2.000 tiendas de campaña, 3.000 camas plegables, 3.000 mantas y 3.000 abrigos a la región, más otros productos básicos que ha llevado la Cruz Roja de China.

La mayoría de muertes y heridos se produjeron en el condado donde se ubicó el epicentro, donde se busca a los más de cien desaparecidos, pero también se registraron fallecidos en el condado vecino de Qiaojia y Huize.

Según datos de las autoridades, más de 12.000 casas se derrumbaron por el sismo y unas 30.000 se vieron dañadas, sobre todo aquellas de vieja construcción y muchas residenciales.

En el condado de Ludian, los servicios de comunicaciones y electricidad han sido restablecidos después de estar todo el día cortados, mientras que el transporte ya ha podido ser restablecido en este condado y en las conexiones con otros.

No obstante, la carretera que llega hasta la aldea donde se registró el epicentro, en el condado de Ludian, sigue cortada, aún dañada por un corrimiento de tierras anterior al seísmo.

En las fotografías que los testigos han comenzado a publicar en internet se aprecian viviendas derruidas y calles sin asfaltar sepultadas por restos de paredes y vehículos destrozados, además de muros agujereados.

Un estudiante universitario, Mao Hao, que trabaja como voluntario en las tareas de rescate en la zona del epicentro, explicó a Xinhua cómo vio numerosos cuerpos enterrados bajo los escombros y cómo ayudó a unas cuarenta de personas a salir de viviendas derruidas.

"Sinceramente, es una pena que no tuviéramos tiempo de ocuparnos de los cuerpos. Necesitamos concentrarnos en las personas con vida", señaló el joven.

Una residente de Ludian aseguró a Xinhua que sintió "una fuerte sacudida en mi piso, en una quinta planta, y algunos objetos pequeños empezaron a caer de las estanterías".

La mayoría de la gente salió de sus viviendas corriendo hacia la calle, señaló la mujer, mientras otro testigo indicó que sintió como si "navegara en un barco" cuando conducía su coche durante el temblor.

Ma Liya, vecina de Ludian, contó a Xinhua que las calles parecían "un campo de batalla tras ser bombardeado" e indicó que la casa de su vecino, de nueva construcción, también se había caído debido al temblor.

"Es terrible. Las consecuencias son peores que con el terremoto que sufrimos hace dos años. Nunca antes había sentido temblores tan fuertes. Todo lo que puedo ver son ruinas", afirmó por teléfono, preocupada por la familia de su primo, que se encontraba en el pueblo donde se ha localizado el epicentro y que no responde a sus llamadas.

El seísmo se ha producido pocas horas después de que otro de 5 en la escala de Richter afectara a la región occidental del Tíbet, sin que en este caso se hayan informado de víctimas.

Zhaotong está a 300 kilómetros de Kunming, la capital provincial, donde en septiembre de 2012 un seísmo de 5,7 causó más de 80 muertos e hirió a más de 800 personas.

El suroeste es una zona de frecuente actividad sísmica y, en esta época del año, también sufre intensas lluvias que el pasado mes causaron serias inundaciones y corrimientos de tierra.

El peor terremoto que recuerdan los residentes del suroeste chino en los últimos años es el que azotó la provincia de Sichuan en 2008, donde decenas de miles de personas perdieron la vida, muchos de ellos niños que quedaron enterrados en escuelas que se vinieron abajo debido a que sus estructuras no estaban preparadas para sismos.