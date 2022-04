Video capta momento en que mujer se desmaya, cae en las vías del tren y se salva de milagro

En la estación Independencia, ubicada en el municipio La Matanza, Argentina , una mujer se desmayó y cayó en las vías del tren. El hecho, que generó impacto, quedó grabado por cámaras de seguridad.

En dichas imágenes se observa a la joven caminando en zigzag, en ese momento se desvanece y cae en las vías del tren mientras transeúntes se muestran aterrados. La mujer chocó con las puertas del ferrocarril y fue succionada hacia abajo.

Publicidad

Por fortuna, quedó tendida en un agujero que hay entre las vías del tren. La joven, cuyo nombre es Candela, fue auxiliada y remitida a un centro asistencial. Aunque el incidente se registró el 29 de marzo se dio a conocer por los medios hasta esta fecha.

"Me bajó la presión y me desmayé (...) Fue un episodio increíble, un milagro", dijo Candela al medio CN5 .

Publicidad

Agregó: "No entiendo como estoy viva. No tuve ni un rasguño, ni en los brazos ni las piernas. Caí a las vías por el medio de dos vagones. No fue nada para semejante accidente".