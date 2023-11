Terrorífico video de intento de asalto en México: fue en plena autopista y un hombre quedó herido

Un grupo de cuatro jóvenes viajaba en un vehículo y, cuando se vio obligado a parar, unos sujetos llegaron a robarlos. Este intento de asalto en México, que quedó en video, dejó como saldo una persona herida.



El hecho ocurrió en la noche del 10 de octubre, sobre las 8:48 p.m., pero hasta ahora se conoce el video del intento de asalto en México.

En un video que circula por redes sociales se puede apreciar el momento en que el carro en el que iban los jóvenes pasa por encima de una piedra que estaba en la vía y sufre una falla mecánica producto del impacto. Por ello se vieron obligados a parar.

Tras la situación, el hombre que va manejando frena al costado de la carretera que conduce de Ciudad de México a Puebla. Mientras se encuentran parqueados llamando al número de teléfono de una empresa de seguros, un sujeto golpea la ventana del conductor con lo que parece ser una pistola.

Los ocupantes del vehículo se alarman, el hombre que va manejando le dice al asaltante “tranquilo, tranquilo, espera” y la mujer que va a su derecha le pide que acelere para escapar.

El conductor acelera el carro y huye del lugar, mientras el ladrón responde disparando y la bala alcanza a impactar en el costado izquierdo del joven.



“Sí me dio, sí me dio", expresó con dolor el hombre herido de bala durante este intento de asalto en México. Las personas que lo acompañaban no podían creer lo que acababa de suceder.

La mujer del grupo llamó de inmediato al número de emergencias para solicitar una ambulancia que atendiera a su compañero herido.