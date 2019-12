Video de joven secuestrada frente a su mamá ocultaba una terrible verdad

Dos hombres tomaron a la fuerza a la menor de 16 años y la subieron a un carro. Las impresionantes imágenes conmovieron al mundo. Pero no todo es lo que parece.

Alarma, desconcierto, angustia, tristeza… todos los adjetivos relacionados caben para describir la desgarradora escena en la que una madre y su hija caminan por el Bronx neoyorquino y de repente son abordadas por dos sujetos que salen de un vehículo.

Según la Policía, eran dos hombres de piel y ropa oscuras, quienes subieron a la menor al automóvil y se la llevaron. Las cámaras de seguridad registraron lo sucedido e, incluso, el desespero de la madre intentando buscar ayuda.

La información llegó a oídos de las autoridades y se activó un protocolo para búsqueda de menores que se pone en marcha para evitar posibles víctimas de tráfico de personas.

Pasaron unas horas y la secuestrada, identificada como Karol Sánchez, apareció. Se acercó a una patrulla sana y salva y los uniformados se encargaron de reunirla con su mamá. Fue un reencuentro emotivo que compartió una periodista.

She’s alive! Karol Sanchez was just dropped at a park near where she was kidnapped last night, then the 16 yr old walked up street where police were posted. She was reunited w her family. No details on what happened, she appears to be ok, emotional reunion! @abc7ny #abc7ny pic.twitter.com/NusfkJlFV2

— Kemberly Richardson (@kemrichardson7) December 17, 2019