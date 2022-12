Video de Policía no aclara si hombre abatido en Charlotte tenía un arma

Nuevas marchas se registraron la noche del sábado en Charlotte, sureste de Estados Unidos, luego de que la policía divulgara los videos en los cuales un hombre negro fue abatido por un agente, aunque las imágenes no dejan claro si el sujeto llevaba un arma.

Los manifestantes marcharon pacíficamente por el centro de Charlotte, hasta la sede de la policía, portando carteles con el mensaje "Las vidas de los negros importan", mostraron los noticieros en televisión.

Keith Lamont Scott, de 43 años, fue baleado el martes por la policía. Su muerte llevó a miles de personas a manifestar para exigir a las fuerzas de seguridad la difusión de las imágenes oficiales del incidente.

Los videos policiales fueron entregados a numerosos medios de comunicación de Estados Unidos y puestos en línea el sábado.

El primero de ellos muestra a Scott saliendo de un vehículo y caminando hacia atrás cuando la policía le dispara cuatro balazos, pero no está claro si tiene o no un arma en la mano, a pesar de que se escucha un grito de la policía diciendo "¡Arroja el arma!".

Un segundo video muestra a Scott en el suelo tras resultar herido de muerte, mientras los oficiales lo rodean y lo esposan por la espalda.

La policía se había negado a mostrar las imágenes de la cámara corporal y de la cámara fija de un patrullero, que grabó el momento de los disparos contra Scott, pero el jefe de policía de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, cambió de parecer.

En declaraciones a la prensa, el funcionario dijo que la policía decidió mostrar "los hechos objetivos". "Ustedes quieren ver los hechos, los hechos objetivos, y eso es lo que estamos presentando", afirmó.

El abogado de la familia de Scott, Justin Bamberg, dijo en rueda de prensa que a pesar de la difusión de los videos es todavía imposible "identificar con claridad lo que (Keith) tiene en la mano, o si tiene algo. Eso no ha cambiado".

Scott "merecía mejor suerte"

Los familiares del fallecido alegan que el hombre tenía un libro en sus manos, pero la policía afirma que tenía un arma.

Putney insistió en que Scott tenía un arma de fuego en su poder y añadió que también estaba en posesión de marihuana.

Cuando los oficiales "vieron el arma y la marihuana se dijeron 'oh oh, este es un tema de seguridad para nosotros y para el público'", afirmó el oficial.

La policía también publicó una foto de un arma de fuego y de un paquete de marihuana que, según Putney, estaban en poder de Scott.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, dijo el sábado estar "de acuerdo con la decisión del jefe de policía de Charlotte de liberar las filmaciones. La Oficina Estatal de Investigaciones me ha asegurado que la difusión no tendrá ningún impacto material sobre la investigación independiente".

La familia de Scott divulgó el viernes un dramático video, de dos minutos y 16 segundos, que fue filmado con un celular por la esposa de la víctima, Rakeyia Scott, pero no muestra el tiroteo propiamente dicho y tampoco responde en forma concluyente sobre si el hombre portaba o no un arma.

"Desde el principio, nuestro objetivo ha sido obtener la verdad absoluta, y la única manera de conseguirlo es que la policía libere los videos que se publicaron hoy. Por desgracia, nos hemos quedado con más preguntas que respuestas", dijo Ray Dotch, hermano de la esposa de Scott, en una conferencia de prensa.

Scott era "un ciudadano estadounidense que merecía mejor suerte. Esa es nuestra posición. Y debe ser la de todos ustedes", agregó.

El caso de este hombre se suma a una larga lista de muertes de afroestadounidenses a manos de la policía que han desatado protestas a lo largo de todo el territorio.