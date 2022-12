Video: encapuchados, al parecer de colectivos chavistas, dispararon en Caracas contra opositores

Agresión se habría producido este martes en medio de bloqueos en La Urbina. Tres muertes en Carabobo subieron a 31 la cifra de fallecidos en las protestas.

La más reciente víctima de los choques fue un joven de 21 años identificado como Yonathan Quintero.

Según versiones de la prensa local, luego de una protesta de opositores comenzaron disturbios e intentos de saqueos, y el dueño de un establecimiento que iba a ser robado supuestamente disparó contra varias personas, lo que ocasionó la muerte del joven.

"Dueños de los comercios asaltados en Carabobo deben saber que su pérdida es culpa de los dirigentes de la MUD (coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática) que facilitan el vandalismo", dijo en Twitter el gobernador oficialista de la entidad, Francisco Ameliach.

El director nacional de Protección Civil, Jorge Galindo, informó de otras dos muertes producidas al estrellarse un autobús "al tratar de esquivar una barricada" en la vía Puerto Cabello-Valencia. El accidente dejó también diez heridos, que fueron trasladas a un hospital de la zona.

Protestas este miércoles

La situación en Venezuela parece agravarse tras la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente. Este miércoles, la oposición anunció que irá nuevamente a las calles para protestar la medida.

Bajo el lema "Contra el fraude constituyente", la dirigencia opositora llamó a sus seguidores a concentrarse en una estratégica autopista del este de Caracas, para luego marchar hacia un sitio que no quiso revelar.

"Todas las dictaduras caen. Esta pantomima que quiere convocar no puede quitarnos nuestra mayor fortaleza: el pueblo en la calle", declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, único poder del Estado controlado por la oposición.

Acosado tras un mes de marchas opositoras que exigían elecciones generales, Maduro convocó el lunes una Asamblea Nacional Constituyente "popular", cuyos 500 asambleístas serán elegidos por sectores sociales y municipalidades.

"Es un fraude madurista. Como no pueden ganar elecciones quieren imponer el modelo electoral cubano para perpetuarse en el poder", aseguró el líder opositor Henrique Capriles, al animar a sus seguidores a la protesta.

¿Constituyente o trampa?

Ninguna de las marchas realizadas por la oposición desde el 1 de abril ha logrado llegar al centro de Caracas -donde están las sedes de los poderes públicos- pues son bloqueadas y dispersadas con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad.

Las protestas ocurren en medio de una seria crisis económica que socavó la popularidad de Maduro, cuyo gestión rechaza, según sondeos privados, más del 70% de venezolanos, cansados de la escasez de alimentos y medicinas, la inflación más alta del mundo y la criminalidad.

Aunque una Constituyente se convoca para transformar el Estado y redactar una nueva Carta Magna, Maduro asegura que reforzará la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para "profundizar la revolución".

Constitucionalistas como José Ignacio Hernández y Rafalli sostienen que para ello no es necesario una Constituyente, pero ésta le "garantiza" al gobierno una concentración del poder aún mayor.

"La trampa está en el carácter sectorial y territorial. Sería una Constituyente de movimientos afectos a Maduro. Eso la hace fraudulenta", agregó Rafalli, al asegurar que "no se respetará el voto universal" como se hizo con la de 1999.

El presidente, que entregará al poder electoral las bases con que serán escogidos los asambleístas, asegura que será una Constituyente que irá "más allá de la base burguesa y representativa".En medio de la polémica, la Fuerza Armada, poderoso aliado de Maduro, calificó la Constituyente como una "propuesta revolucionaria, constitucional y profundamente democrática".