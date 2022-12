Video muestra a policía pateando a sospechoso en California

El hombre que escapaba a caballo es perseguido por uniformados que, antes de darle alcance, abatirlo, los patean y dan puños. La Policía en el condado de San Bernardino ordenó el jueves una investigación de la golpiza. "El video del arresto es perturbador", dijo el forense de San Bernardino John McMahon.

Una declaración de la Policía dice que Francis Pusok, de 30 años, escapó de los agentes por la tarde cuando éstos trataban de ejecutar una orden de allanamiento en una investigación de usurpación de identidad. Al final, Pusok abandonó un vehículo en el área de Hesperia y se robó un caballo, pero fue alcanzado por los policías.

Imágenes de video tomadas por un helicóptero de KNBC-TV (http://bit.ly/1H8UC3D ) muestran al hombre, vestido de rojo, cayéndose del caballo al tiempo que uno de los policías se le acerca corriendo y usa una pistola aturdidora contra él.

La declaración del departamento policial dice que el arma fue inefectiva. El hombre cae de cara al suelo, con los brazos y las piernas extendidos y el video muestra a dos policías pateándole en la cabeza y la ingle. El hombre pone las manos tras la espalda mientras los policías siguen golpeándole. Otros agentes llegan momentos más tarde.

KNBC-TV dijo que hasta 13 policías rodearon al hombre y algunos de ellos le dieron patadas y puñetazos decenas de veces durante unos dos minutos. El abogado de Pusok, Jim Terrell, dijo a KNBC-TV que en su opinión el video muestra "a matones golpeando a mi cliente".

La golpiza de Pusok, que es blanco, se produce en momentos en que episodios recientes de comportamiento violento de policías contra sospechosos han provocado indignación tras ser registrados en video, incluso la muerte a tiros de un hombre negro desarmado que se alejaba corriendo de un policía blanco el fin de semana en Carolina del Sur.

Jolene Bindner, novia de Pusok desde hace 13 años, dijo que éste ha tenido encuentro con la ley, pero que es un gran abuelo. "No voy a decir que él es perfecto, porque ¿quién lo es?", dijo a la televisora. "Yo no podía creerlo", dijo Bindner tras ver el video. "Lo primero que dije fue:' Ellos no pueden hacer eso"'. Pusok fue hospitalizado con heridas no precisadas, de acuerdo con la Policía.