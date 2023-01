Video muestra cómo solo en dos minutos se robaron 1.500 monedas de oro en México

Uno de los tres ladrones ubicó y guardó en una maleta el botín hurtado en la Casa de Moneda. El crimen ha sido comparado con una serie de televisión.

Al difundirse las primeras informaciones del atraco, fue inevitable que todo el mundo pensara en las fechorías de ‘La casa de papel’, la exitosa serie española de Netflix donde un grupo de ladrones perpetra atracos similares gracias a la mente brillante del personaje apodado El Profesor.

Pero las comparaciones son odiosas y de las declaraciones a Milenio TV del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Jesús Orta, se desprende que el robo fue algo más rudimentario y alejado de la épica de la serie televisiva.

Al menos "tres sujetos con armas de fuego" ingresaron alrededor de las diez de la mañana del martes al edificio, ubicado en el céntrico Paseo de la Reforma de la capital mexicana, que alberga monedas de oro, pero no imprime billetes.

Allí le quitaron el arma al guardia de seguridad privada que resguardaba el acceso y fueron directo a la bóveda de seguridad de la institución, que resultó estar abierta y de donde sustrajeron unas 1.500 monedas de oro y relojes conmemorativos.

En pocos minutos ya habían huido con el suculento botín, con un precio estimado, todavía por confirmar, de más de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares).

Las imágenes de los tres sujetos grabadas por las cámaras de seguridad fueron difundidas por algunos medios y las autoridades rastrean su ruta de escape desde el centro de videovigilancia capitalino conocido como C5.

En ellas se puede comprobar que los asaltantes fueron tres hombres jóvenes, vestidos con ropa casual, lejos de los monos rojos popularizados por la serie, lo que les permitió pasar inadvertidos.

Por ello, a pesar de la magnitud del robo, transeúntes y comerciantes de esta emblemática avenida capitalina consultados dijeron no haberse percatado de los hechos hasta la llegada de la policía.

A lo largo del día se multiplicaron las entradas y salidas de investigadores de la Procuraduría General de Justicia (Fiscalía) de la Ciudad de México y agentes de la Policía Federal en la Casa de Moneda de México, donde se concentraron decenas de periodistas.

Con motivo de la investigación, fueron llevados a declarar ante la Procuraduría tres empleados de la institución, incluido el guardia de seguridad, quien fue desarmado por los atracadores, porque "no se aplicó el protocolo de seguridad".

El misterio y la intriga se apoderaron del caso al registrarse una hora y media después un ataque armado en el vestíbulo de un edificio de oficinas ubicado a solo 350 metros de la Casa de Moneda.

Una discusión entre dos hombres derivó en disparos que hirieron a uno de los dos sujetos, aunque las autoridades no han confirmado si existe relación con los hechos del organismo monetario responsable de acuñar las monedas y medallas conmemorativas de México.

El suceso estalló también en redes sociales, donde los usuarios más ocurrentes imaginaron a los atracadores con máscaras de Frida Kahlo, emulando las de Salvador Dalí que portan los protagonistas de "La casa de papel", cuya tercera temporada está intensamente promocionada a lo largo del Paseo de la Reforma.

No obstante, esta no es la primera vez en que esta institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público padece un asalto.

En julio de 2018, durante la remodelación de la Casa de la Moneda, el edificio fue asaltado por al menos cuatro hombres que se llevaron monedas antiguas de plata y oro con un valor estimado, según medios, en unos tres millones de pesos (unos 153.000 dólares).

El primer asalto se remonta a 1739, cuando se produjo un cuantioso robo de plata en la Real Casa de Moneda de México.

