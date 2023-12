Video muestra decenas de palestinos semidesnudos siendo vigilados por soldados israelíes en Gaza

Las cadenas de televisión israelíes difundieron este jueves, 7 de diciembre de 2023, una serie de videos que muestran a decenas de palestinos en paños menores, con los ojos vendados, bajo la guardia de soldados israelíes en la Franja de Gaza, provocando una fuerte polémica en las redes sociales.



Entre los detenidos, testigos de los hechos, periodistas y allegados reconocieron al reportero Diaa Al-Kahlout, corresponsal en Gaza de The New Arab. Este sitio de información con sede en Londres indicó que "la ocupación israelí detuvo decenas de habitantes de Gaza, entre ellos, el corresponsal de The New Arab en la Franja".

💔🇵🇸 Footage circulated by Israeli media shows Israel’s military kidnapping Palestinians from Gaza and stripping them naked.

pic.twitter.com/3I8XVjEV4v — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 7, 2023

Un artículo aparecido en la publicación anglófona The New Arab precisa que su periodista hace parte de las "decenas de habitantes de Gaza detenidos por el Ejército israelí en Gaza que fueron forzados a desvestirse".

Luego fueron "revisados y humillados antes de ser trasladados a un lugar desconocido", según testigos presenciales, agregó el sitio.

Ramy Abdu, presidente del Observatorio euro-mediterráneo de los derechos humanos, una ONG con sede en Ginebra, también afirmó por X que reconoció al periodista, así como al director de una escuela y un empleado de la ONU.

En videos y fotos difundidas el jueves por la noche a una hora de gran escucha, que se convirtieron virales en las redes sociales, se ven hombres alineados, de rodillas, cabizbajos, en prendas menores en el centro de una ciudad.

Interrogado sobre esas imágenes, el portavoz del Ejército israelí Daniel Hagari declaró el jueves por la noche que "en Shujaiya y Jabaliya, norte de la Franja de Gaza, terroristas se dirigen a y salen de túneles y casas".

"Investigamos y verificamos quién está relacionado con el movimiento islamista palestino Hamás y quién no", agregó ante la prensa.

Un análisis de las imágenes hecho por el equipo AFP Factcheck sugiere que fueron filmadas en la región de Beit Lahia, en el norte de Gaza.



Los combates en tierra y los bombardeos israelíes siguieron este jueves en y alrededor de las grandes ciudades de la Franja de Gaza, dos meses después del inicio de la guerra iniciada el 7 de octubre por el sangriento ataque de Hamás con saldo de 1.200 muertos de lado de Israel, en su mayoría civiles, según las autoridades de dicho país.

En Gaza, la ofensiva y los bombardeos del Ejército israelí han causado 17.000 muertos, el 70% de los cuales son mujeres, niños y jóvenes de menos de 18 años, según el Ministerio de Salud de Hamás.