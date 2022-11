Pasajera furiosa golpeó a empleada de aerolínea en aeropuerto de México: "Un peligro"

En el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, una mujer protagonizó un escándalo tras golpear a una funcionaria , al parecer, de la aerolínea Emirates. En videos, que no tardaron en viralizarse en Twitter, se puede observar a la pasajera gritando desesperada.



La mujer ingresó al mostrador de la aerolínea y, después de agredir a una empleada, comenzó a tirar al suelo todo lo que encontró a su paso. Algunos afirman que la usuaria perdió un vuelo a Catar y no obtuvo ninguna solución. Otros incluso dijeron que podría encontrarse en estado de embriaguez.

Sin embargo, no hay una confirmación por parte de las autoridades ni de dicha aerolínea, por lo que se desconocen las razones del comportamiento de la mujer. En los videos tampoco se evidencia la intervención del personal de seguridad del aeropuerto.



"No quiero ni pensar en si aborda un vuelo con la salud mental que se ve que tiene. Un peligro para ella misma y los demás", "lo que haya pasado no es manera de comportarse", "¿y la seguridad del aeropuerto?, ¿también tiene instrucciones de no hacer nada?", y "esa pobre mujer necesita ayuda, tiene un problema mental evidente", fueron algunas opiniones de internautas.

Publicidad

Quien compartió el hecho señaló que la mujer fue dejada en libertad.