"Vimos que el apartamento se cortó por la mitad": mujer contó cómo sobrevivió a tragedia en Miami

Mientras familiares siguen a la espera de información que les ayude a dar con el paradero de sus seres queridos tras la tragedia en Miami, donde colapsó un edificio , otra cara es la de los sobrevivientes. Una mujer de origen cubano y su familia se salvaron de terminar bajo los escombros.

Cuando hacia la 1:30 a. m. del pasado jueves, 24 de junio de 2021, el edificio Champlain Towers de Surfside comenzó a desplomarse, Janette Agüero se encontraba en el apartamento 1106.

“Estaba durmiendo cuando todo sucedió, desperté por un estruendo y un temblor muy fuerte del edificio”, relató.

Sin entender lo que sucedía, mientras parte del edificio colapsaba, ella, su esposo y sus dos hijos salieron corriendo del lugar.

“Cuando salimos al pasillo para irnos, sin saber que el edificio se estaba derrumbando, salimos y, cuando miramos a la izquierda, ya vimos que el apartamento se cortó por la mitad, era como si acabara de desaparecer”, dijo.

Y agregó: “Así que ahí mismo no se podía decir que había sido todo el edificio, ahora lo sabemos y hemos podido entender eso que vimos, cuando lo vimos por primera vez. Antes pensábamos que había sido un techo”.

Janette y su familia habían llegado de Nueva Jersey para vacacionar en Florida. Ahora, afirma que, aunque tiene momentos tristes por la tragedia en Miami, agradece el estar con vida.

“La tristeza viene y va, va y viene. Tengo momentos en los que veo a mis hijos y digo ‘afortunadamente estoy aquí con mi familia, los cuatro nos tenemos el uno al otro’. Entonces, cuando uno decae, el otro lo levanta”, señaló.

En la otra orilla de la tragedia en Miami están quienes batallan con la incertidumbre de no saber nada de sus seres queridos. Esos que no tuvieron la misma suerte que la familia Agüero.

Uno de ellos es Rodrigo Celem, quien había prestado su apartamento a una familia amiga. Ahora, ambos padres y su hija están desaparecidos.

“No hay información, no se da información. Las listas que circulan no son exactas y no podemos saber nada”, indicó.

Esa angustia de los familiares también la viven vecinos y allegados. Cerca del sitio del colapso y como una forma de solidaridad, crearon un espacio en memoria de los desaparecidos.

Tras el derrumbe del edificio en Miami se conoció un informe de consultoría, elaborado en 2018, en el que un ingeniero alertó sobre fallas estructurales.

Sin embargo, autoridades han señalado que la prioridad, en este momento, es continuar con las labores de búsqueda y rescate de personas.

Hasta ahora se reportan 4 muertos, 159 desaparecidos y 127 personas halladas con vida, muchas de las cuales no estaban en el edificio.