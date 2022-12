Vinculan a prostituta con muerte de ejecutivo de Google

Hayes fue hallado muerto por el capitán de su yate Escape en noviembre. En ese entonces, un obituario sencillo lo describió como amante esposo y padre de cinco que disfrutaba pasar tiempo con su familia en su embarcación.

Pero el miércoles el caso se tornó mucho más complejo cuando Alix Tichelman, de 26 años y vecina de Folsom, fue presentada ante la corte esposada, balbuceando y vistiendo un uniforme rojo de detenido para enfrentar un cargo por homicidio culposo por su papel en la muerte por sobredosis de Hayes y por prostitución y posesión de drogas. El juez le fijó una fianza de 1,5 millones de dólares.

Según la policía, las imágenes de cámaras de vigilancia del yate lo muestran todo, desde que ella sube a la embarcación hasta después que Hayes se desploma. Es entonces cuando Tichelman recoge su ropa, la heroína y las jeringas, pasando tranquilamente por encima de Hayes mientras él muere tendido. La acusada todavía da un último trago a una copa de vino, cierra una persiana y se va caminando por el muelle, agregó la policía.

El subjefe de la policía de Santa Cruz, Steve Clark, dijo a The Associated Press el miércoles que Hayes había contratado a Tichelman anteriormente y que su encuentro del 23 de noviembre "fue un encuentro de mutuo consentimiento, incluida la heroína".

Clark agregó que al parecer no es la primera vez que la mujer abandona a alguien en problemas sin llamar a emergencias ni tratar de ayudarlo. Sin dar más detalles, dijo que su agencia coopera con la policía de otro estado en un caso similar.

"Existe un patrón de conducta en el que ella no pide auxilio cuando alguien está en problemas", sostuvo.

Vehículos de medios de comunicación se congregaron el martes frente a la propiedad de Hayes, que tiene una vista impresionante a Monterey Bay. La vivienda de cinco habitaciones está a la venta por 4,2 millones de dólares. La viuda de Hayes no ha hablado a los medios y un blog creado en su memoria fue eliminado el martes. En la página de internet, amigos y compañeros de trabajo evidentemente desconocían la manera en que murió. Describieron cariñosamente el tiempo que compartieron con él, las fiestas navideñas en su embarcación, en equipos de ingeniería en Sun Microsystems, en sus viajes a China para la compañía Apple y más recientemente en Google, donde dijeron estuvo involucrado en los proyectos de las gafas.

Clark dijo que se desconoce si Hayes consumía drogas con frecuencia y que en el video parece que necesitaba que Tichelman lo inyectara. Clark describió a la acusada como una exclusiva prostituta que vivía a tres horas de distancia de Silicon Valley y cobraba 1.000 dólares.