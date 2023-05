Vinícius Júnior explotó contra el racismo que ha sufrido en España: "¿Hasta cuándo?"

El brasileño Vinícius Júnior publicó este lunes un video en sus redes mostrando insultos racistas en estadios como Mestalla, el Metropolitano, el Camp Nou, José Zorrilla y Son Moix, junto a un mensaje en el que se pregunta "¿hasta cuando?" y recuerda que "el racismo es un crimen".

"Comprobado. Cada jornada fuera de casa trae consigo una sorpresa desagradable. Y esta temporada hubo muchas. Deseos de muerte, muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todos registrados", denuncia.

"Pero el discurso siempre recae en 'casos aislados', 'un aficionado'. No, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). Las pruebas están ahí, en el video. Ahora te pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían sus nombres y fotos expuestos en páginas web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una triste historia o disculparse públicamente", añade.

En el video aparecen escenas de Mestalla en el que le llaman "mono" a su entrada al estadio y desde varios puntos de la grada antes del incidente, así como los que sucedieron en uno de los accesos del Metropolitano antes del derbi, un grito de "negro cabrón" y "negro de mierd@" cuando se retiraba por la banda en Pucela junto al sonido gutural de varios aficionados.



También un cántico "Vinícius muérete" en el Camp Nou o el grito "¡vete a recoger plátanos!", en Mestalla, además de mostrar el muñeco pintado de negro colgado de un puente en Madrid con su camiseta. "¿Hasta cuando?", pregunta el jugador brasileño en el final de las imágenes en letras sobre negro: "El racismo es un crimen".

Publicidad

Vinícius pidió mano dura. "¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es fútbol, es inhumano", sentenció.

El Real Madrid denunció ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas recibidos por su delantero brasileño.

El Real Madrid "muestra su más enérgica repulsa en el día de ayer contra nuestro jugador Vinícius Junior", afirmó el club merengue en un comunicado.

Publicidad

El club cree que "tales ataques constituyen un delito de odio, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades".

El sindicato de jugadores AFE, junto con la asociación Movimiento contra la Intolerancia, también han acudido a la Fiscalía por lo ocurrido con Vinícius.



"Ambas organizaciones, en la línea de colaboración que tienen abierta, rechazan por completo el inadmisible comportamiento de algunos aficionados, entendiendo que se debe actuar ya y de manera contundente ante hechos tan graves que, por desgracia, no son aislados", afirmó AFE en un comunicado.

"Tanto el Gobierno como la Fiscalía pueden y deben de inmediato tomar cartas en este asunto para adoptar las medidas necesarias ante hechos de tal gravedad", añade la nota del sindicato de futbolistas.

La Fiscalía de Valencia ya abrió una investigación por estos hechos.