Violencia en la red: de la libertad de expresión a las agresiones

Twitter es un volcán cuya actividad, cada vez más violenta, preocupa a usuarios y expertos. Para Víctor Solano, conocedor de esta red social, "ciento cuarenta caracteres pueden ser una bala, un dardo asertivo, bien puesto".

Un arma poderosa, que, tan solo en Colombia, lanza 6,5 millones de trinos al mes, provenientes de casi un millón 400 mil cuentas, según la compañía de análisis y desarrollo de estrategias para medios sociales, Meridean Group.

Ataques que, en opinión de usuarios activos como el columnista Felipe Zuleta, pueden quemar como la lava a la sociedad.

"En un país violento como Colombia, el trino sirve para ser más violento", afirmó Zuleta.

Pero hay quienes no le temen a las erupciones, como el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria. "Twitter reproduce el ágora de los griegos, es un gran espacio libre en donde todos podemos entrar".

¿Cuál es el trasfondo de esta retórica agresiva en las redes sociales?

"Es un ambiente sumamente crispado, donde ni oposición ni gobierno se respetan ni respetan al ciudadano", considera la analista internacional Laura Gil.

Para el sociólogo y antropólogo Fabián Sanabria, hay que parar la polarización. ""No podemos seguir en esa dialéctica del amigo y el enemigo".

Un propósito difícil de alcanzar, según el periodista Gustavo Gómez, quien cree que esta red no se librará de los apasionamientos, al menos en el corto plazo. "¿Usted dejaría que lo insultaran en la calle, que lo ofendieran, que le arriaran la madre, que lo calumniaran? ¡No!", manifestó.

Y como volcán en erupción, en Twitter cualquiera puede salir herido.

creo que lo que @NoticiasCaracol dice acerca de #ViolenciaenlaRed es una realidad, marchamos por la paz, y matamos con palabras....— Jo© Julio ™ (@Julherz) abril 10, 2013

#violenciaenlared Hay que respetar las diferencias. La violencia genera más violencia.— Carlos Rojas (@carloroja) abril 10, 2013

@NoticiasCaracol Twitter es un reflejo de la sociedad y, tristemente, la violencia es un tema cotidiano. #ViolenciaEnLaRed— Sofía Orozco (@sofiorozco) abril 10, 2013

#ViolenciaenlaRed muchas veces este tipo de violencia tiene un objetivo, llamar la atencion.— andres garcia (@AndresG259) abril 10, 2013

#violenciaenlared la red sirve para un debate respetuoso de ideas e ideologías diferentes. Mas allá es ignorancia y brutalidad— MILTON G (@forta15) abril 10, 2013

Creo que Twitter está en el ojo del huracán por ser una red mediática donde cualquiera expresa opiniones sin restricciones #ViolenciaenlaRed— Mauricio González (@mauricioweb) abril 10, 2013

Increíble q ante informe de #ViolenciaenlaRed de @NoticiasCaracol gente responda en Twitter con más violencia. Peor, con mala ortografía— Sandra Soriano S L (@MatildaSSoriano) abril 10, 2013

#Informe: @gusgomez1701 @Solano @FZuletalleras y @Lauraggils hablan de la #ViolenciaEnLaRed http://t.co/GGwrJMG3FU (vía @NoticiasCaracol)— Víctor Solano (@Solano) abril 10, 2013