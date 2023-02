Violencia en una liga femenina: árbitro fue brutalmente golpeado por varias futbolistas

La violencia en los estadios de fútbol , al parecer, es una situación que no respeta el género o la nacionalidad. Así quedó demostrado en un partido de la liga femenina de del Congo, cuando unas deportistas agredieron al árbitro.

Al parecer, la ira de las jugadoras del equipo Motema Pembe se desató porque el árbitro no les pitó un penal a favor.

Acto seguido, varias futbolistas corrieron detrás del colegiado, que trató de huir de las enfurecidas deportistas.

No obstante, las jugadoras lo alcanzaron en la pista atlética y le proponaron varios golpes.

Pese a que algunas personas trataron de detener la agresión, más deportistas se sumaron. Tras varios segundos de puños y patadas, el árbitro, con ayuda de un asistente, logró entrar al camerino.

Genera preocupación que en las gradas los aficionados se rieron y tomaron la situación entre chistes y burlas.

Nous sommes au stade kibasa de la Kenya dans la province du Haut Katanga ou l'arbitre à été sauvagement molesté par les joueuses et le staff technique de DCMP dames contestant son mauvais arbitrage @JacquesKyabula @serge_nkonde @sidis_samy @leParrainRDC @DCMP_imana @leopard243 pic.twitter.com/7yw58knlZu — Wembonyama Michel Marc🇨🇩 (@MarcWembonyama) February 15, 2023

Otros hechos similares

Deportes Tolima y Millonarios Fútbol Club se iban a enfrentar por la fecha 4 del torneo apertura del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, el partido terminó suspendido luego de que un mal llamado hincha ingresó al campo y golpeó al jugador Daniel Cataño.

El marco era ideal para jugarse un partido de fútbol, pues más de 18.000 espectadores llegaron al estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué para acompañar a sus equipos, pero, antes de iniciar el encuentro un hincha del Tolima entró a la grama y golpeó por la espalda al jugador de Millonarios.

En la transmisión se puede ver cómo Daniel Cataño, tras ser agredido, persiguió al hincha del Tolima que le pegó y le dio una patada en la espalda. La reacción del jugador provocó que terminara expulsado, pues, de acuerdo con el reglamento, es una acción antideportiva.

No obstante, los jugadores de Millonarios, en apoyo a su compañero, decidieron no jugar el encuentro, alegando que no había garantías para que el partido se desarrollara de manera segura.