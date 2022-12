Virginia, Nueva York y Nueva Jersey escogen gobernador demócrata, un duro golpe para Trump

El alcalde Bill de Blasio obtuvo una fácil reelección en la capital financiera estadounidense e inmediatamente prometió combatir al presidente.

De Blasio, de Nueva York, que durante toda la campaña se mostró como defensor de los neoyorquinos ante el presidente estadounidense, superó ampliamente con 66,1% de los votos a su rival republicana Nicole Malliotakis, que sumó el 28,1% de los sufragios tras el escrutinio del 97% de los centros de votación, según los medios locales.

La disputa por el cargo de gobernador de Virginia tiene ramificaciones de alcance nacional para dos partidos sumergidos en intensas divisiones internas.

Al fin de una áspera campaña, el demócrata Ralph Northam derrotó al republicano Ed Gillespie, quien había adoptado la agresiva y divisiva retórica utilizada por Trump para llegar el año pasado a la Casa Blanca.

Instantes después que redes de TV anunciaron que las proyecciones indicaban la victoria de Northam, el gobernador saliente de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe dijo a la prensa que "el miedo, la división y el odio no funcionan", en una referencia directa a la campaña de Gillespie.

Con casi el 85% de los distritos escrutados, Northam aparecía con el 53,15% de los votos, al tiempo que Gillespie exhibía el 45,66%.

"Esta noche hemos probado que somos más fuentes cuando valoramos y luchamos por todos", publicó Northam en la red Twitter.

Simultáneamente, las proyecciones indicaban que el partido Demócrata también logró la victoria en las elecciones para gobernador en el estado de Nueva Jersey.

En el momento justo

Estos resultados llegan en un momento en que a nivel nacional el partido Demócrata atraviesa una severa crisis como resultado de la derrota ante Trump en las presidenciales de 2016.

Visiblemente dividido, los Demócratas tenían la urgencia de recomponerse para las elecciones legislativas de medio término, en 2018, ya que el partido es minoría en las dos cámaras del Congreso.

El director del Comité Nacional del partido, Tom Pérez, afirmó en una nota oficial que los electores rechazaron la visión del mundo defendida por Trump y su vicepresidente, Mike Pence.

De acuerdo con Pérez, esa visión "retirará la protección de salud a millones de personas, pretende reducir los impuestos de los millonarios y las corporaciones a costas de la clase media, y fomenta la división en un momento en que nuestro país necesita unidad".

Virginia votó dos veces por el presidente anterior Barack Obama y Hillary Clinton se llevó este estado en la presidencial del año pasado.

Así, una victoria de Gillespie habría sido vista como la validación del agresivo estilo político de Trump, con efectos impredecibles para las próximas elecciones para gobernador o para el Congreso.

Vea también:

¡Está despedida! Ciclista que hizo gesto obsceno a Donald Trump... El costo de la alianza

Esta elección era vista también como la primera puesta a prueba de la popularidad del presidente, de forma que el resultado de las urnas podrá convencer a los sectores del partido Republicano más próximo a Trump que esa alianza tiene un precio, y ese precio es elevado.

Además, poco después de conocerse el resultado de la elección en Virginia, el propio Trump -quien se encuentra en gira por Corea del Sur- marcó distancia de Gillespie, sugiriendo que perdió por no plegarse suficientemente al 'trumpismo'.

"Ed Gillespie ha trabajado muy duro, pero nunca realmente se abrazó a mí o a lo que yo represento", publicó el presidente, en un sorprendente mensaje que seguramente servirá de alerta a los que estén considerando pedir el apoyo de la Casa Blanca.

Para algunos votantes, la de este martes era claramente una pulseada contra Trump.

"Si voy a tener algo que decir en todo lo que está pasando, lo menos que puedo hacer es votar por un gobernador que refleje las visiones que yo tengo", había dicho Connor Dunwoody, un estudiante de 25 años que votó por Northam.

El norte de Virginia, fronterizo con la ciudad de Washington, tiene una próspera economía con miles de empleados federales y un robusto sector tecnológico.

Aparte de la capital, Richmond, y condados orientales, el resto del estado está ocupado por áreas rurales ampliamente conservadoras.

Vea también:

Trump califica a Corea del Norte de "amenaza mundial", pero no...