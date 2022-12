Viuda de soldado dice que Trump la hizo llorar “por el tono de su voz y cómo lo dijo”

La mujer sostuvo que el presidente de Estados Unidos ni siquiera sabía el nombre de su esposo fallecido.

El presidente Donald Trump tuvo problemas para recordar el nombre del soldado estadounidense muerto en una emboscada en Níger cuando llamó a su viuda para ofrecerle condolencias, dijo este lunes la mujer, que también aseguró que la actitud del mandatario la hizo llorar.

"Sí, el presidente dijo que él (mi marido) sabía a lo que se exponía, pero que igual es doloroso (...) eso me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y cómo lo dijo", aseguró Myeshia Johnson, la viuda del sargento La David Johnson, en un programa de la cadena ABC.

Trump "no podía recordar el nombre de mi esposo", aseguró. "La única forma en que recordó el nombre de mi esposo fue cuando me dijo que tenía el reporte de mi esposo frente a él y ahí fue cuando realmente dijo La David", explicó.

El presidente respondió rápido en Twitter. "Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson, y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo", aseguró.

La viuda, embarazada del tercer hijo de la pareja, dijo que ella le oyó "dudoso al tratar de recordar el nombre de mi esposo y eso fue lo que más me dolió".

"Si mi esposo está allí afuera luchando por nuestro país y él arriesga su vida por nuestro país, ¿por qué no puedes recordar su nombre?", añadió.

Eso, dijo la mujer, "me puso más molesta y me hizo llorar aún más porque mi esposo era un soldado maravilloso".

La viuda confirmó en sus primeras declaraciones tras la muerte de su marido, lo que había hecho público la semana pasada la congresista de Florida, Frederica Wilson.

Wilson, a quien Trump acusó de haber inventado que él había dicho que el militar fallecido "sabía a lo que se exponía", es amiga de la familia y escuchó la conversación por un altavoz, según describió la viuda.

La patrulla conjunta en la que estaba Johnson, de 25 años, sufrió el 4 de octubre una emboscada de un grupo yihadista en la frontera con Mali, que le costó la vida a cuatro soldados estadounidenses y a otros cuatro de Níger.

El cuerpo del soldado, originario de Miami, volvió al país el pasado 17 de octubre.

