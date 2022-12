Vivimos una situación de escasez y desabastecimiento histórica: Capriles

En entrevista para Blu Radio, el también gobernador del estado Miranda habló sobre la economía venezolana, las protestas en el país, así como las acusación del Gobierno en contra del expresidente Álvaro Uribe.

"El diálogo no es monólogo. No puede insultar, descalificar, amenazar, reprimir, matar y a los cinco minutos llamar a la persona que usted está agrediendo y decirle ‘vamos a conversar aquí no ha pasado nada'", dijo Capriles sobre los llamados del Gobierno Maduro para reunirse con la oposición y estudiantes.

"En Venezuela hay un pueblo chavista que respetamos. Si quiere dialogar póngale fecha al desarme de grupos paramilitares que el gobierno ha creado", opinó.

Crisis económica

"Venezuela está cerca de 30% de escasez y lo normal en un país es de 5%", aseguró. Henrique Capriles dijo, luego de la reunión de este miércoles entre alguns sectores de oposición y el Gobierno, que una comisión de la verdad no solucionará los problemas económicos.

"A Nicolás (Maduro) se le fue el tema de las manos y está tratando de hacernos creer que el problema de la escasez es producto de las barricadas y los bloqueos de las vías", denunció. En tal sentido, increpó que "cada vez que se crea una comisión es el mensaje claro de que no se quieren resolver los problemas".

Frente a la posición del aparato económico público y privado, Capriles señaló que es necesario que las empresas privadas y públicas trabajen de la mano, que ese es el modelo económico ideal. En tanto que criticó que: "los empresarios no son políticos, el problema surge cuando los empresarios juegan a ser políticos los empresarios. El socialismo del siglo XXI es una gran farsa. Aquí en Venezuela no hay ningún socialismo, ni europeo ni latinoamericano. Lo que hay es un modelo capitalista de Estado".

"Nosotros -la oposición- hemos levantado la bandera progresista, donde lo privado y lo público trabajan de la mano. Donde la empresa privada tiene la responsabilidad de generar empleo, progreso, generar oportundiades", insistió.

La lucha del estado Táchira

¿Por qué Táchira ha reaccionado como lo ha hecho?, se preguntó Capriles en medio de la entrevista para Blu Radio. "Porque se han burlado de su pueblo. Los ciudadanos tienen que hacer entre 5 y 6 horas de colas para comprar comida, porque le marcan los brazos apra vederle un kilo de harina. Así no se trata a nadie. Táchira está cansando, está agotado, golpeado, es un pueblo que sufre, denunció el líder opositor.

Henrique Capriles insistió en que el presidente Nicolás Maduro debería hacer presencia en Táchira y "atender al pueblo tachirense".

Acusaciones sobre supuesto complot con Uribe

"Nunca he tenido una conversación con el expresidente Álvaro Uribe, ni telefónica, ni por correo", respondió Capriles sobre las denuncias del Gobierno Maduro en contra de exmandatario y un supuesto plan para desestabilizar al vecino país.

"El Gobierno de Nicolás, un Gobierno incapaz y débil, que necesita siempre echarle la culpa a otro y siempre en crear enemigos extranjeros. Es una estupidez más de Nicolás (Maduro). Eso no tiene ninguna pegada popular, no creo que aquí alguien en Venezuela esté pensando que Uribe tiene alguna relación con los problemas que estamos viviendo. También les echa la culpa a los colombianos que están en la frontera, buscando un enemigo externo", dijo desestimando las denuncias.

25 años después del ‘Caracazo' de 1989

"Lo recuerdo como si fuera ayer y no hace 25 años. Las medidas económicas que se tomaron en ese momento generaron una explosión social, fue un día muy triste. Hubo cientos de muertos, probablemente hoy no se conozca el número exacto de asesinados", rememoró.

Sobre si el escenario actual está dado para un nuevo ‘Caracazo', Capriles dijo: "hoy, tenemos en muchos sentidos las mismas condiciones. Escasez, aumento del precio de la gasolina, devaluación del bolívar, costo elevado de la vida con 56% de inflación, inseguridad. 25 años después el país cierra el número de muertos productos de la inseguridad 25 mil venezolanos solo en 2013. Queremos evitar una explosión social, sin embargo, pareciera que sí están dadas las condiciones para que la haya".

Sobre Leopoldo López

"Tenemos la obligación y la responsabilidad de que todos estos compañeros salgan de la prisión -Iván Simonovis y Leopoldo López, entre otros presos- y podamos continuar la lucha por el orden democrático", señaló el gobernador del estado Miranda.

En cuanto a un supuesto distanciamento de la familia de Leopoldo López aclaró: "Está en nosotros que se sientan más acompañados y que nuestra presencia les dé fortaleza, no voy a entrar en polémicas o a calificar sentimientos de nadie", respondió el gobernador del estado Miranda. Recordó el sábado pasado, en la concentración de la oposición, compartieron con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.