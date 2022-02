Vladimir Putin afirmó que no le dejaron otra opción que invadir a Ucrania

Rusia no tenía otra alternativa para defenderse que lanzar sus tropas contra Ucrania, afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, después de que Moscú lanzó una invasión contra el país vecino.

"Lo que está ocurriendo actualmente es una medida forzada, ellos no nos dejaron ningún otro modo de proceder", declaró en una reunión con empresarios en el Kremlin transmitida por televisión.

Publicidad

El mandatario ruso agregó que su país "sigue siendo parte de la economía mundial"

"No vamos a dañar el sistema económico mundial del que formamos parte", dijo, y señaló que tampoco quería que Rusia fuera excluida de la comunidad económica internacional. "Me parece que nuestros socios deberían entender esto y no imponerse la tarea de sacarnos de este sistema", sostuvo.

Publicidad

🔴 Vea aquí el minuto a minuto de lo que pasa en el conflicto Ucrania-Rusia

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", anotó en referencia al rechazo de EE. UU. y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

Publicidad

"Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto" de los que preocupan al país, dijo Putin.

"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó.

Publicidad

Mientras siguen los bombardeos, unas 5.300 personas han entrado desde Ucrania a Rumanía en las últimas 24 horas a través de diferentes puntos fronterizos entre los dos países, según informó la Policía de Frontera rumana.

Por ahora nadie ha pedido asilo, precisó el comunicado. Según medios locales, algunas de estas personas forman parte de la minoría rumana en Ucrania y tienen familiares en ese sector.

Publicidad

La cifra supone un incremento de más del 120% respecto de la jornada anterior. Medios rumanos han informado de colas en algunos puestos fronterizos con Ucrania.

Rumanía, que entró en la OTAN en 2004, comparte con Ucrania una frontera fluvial, terrestre y marítima de más de 600 kilómetros.

Publicidad

Dice estar preparada para recibir a más de medio millón de desplazados.