Vladimir Putin promete reducir el gasto militar tras conseguir reelección presidencial

Aseguró que no tiene intención de lanzarse en una “carrera armamentística” e hizo un llamado al diálogo.

"Hemos previsto una reducción del gasto militar para este año y para el año que viene", declaró Putin y afirmó que "esto no provocará una reducción de la capacidad defensiva" de Rusia.

"No permitiremos ninguna carrera armamentística", insistió.

"Construiremos nuestras relaciones con todos los países del mundo de manera que sean constructivas y para que nuestros socios estén dispuestos a un diálogo", afirmó el mandatario ruso.

"Por supuesto, todo no depende de nosotros. Es como en el amor, se necesita que las dos partes vean un interés, si no, no hay amor", agregó.

Vladimir Putin obtuvo el domingo una victoria sin precedentes desde su llegada al poder hace 18 años: fue reelegido presidente con 76,7% de los votos, según resultados casi definitivos difundidos este lunes.

