Vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, denunció ser víctima de robo: "Se llevaron todas mis cosas"

Por medio de redes sociales el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, denunció ser víctima de robo en las últimas horas. De acuerdo con el artista, delincuentes ingresaron en su residencia, ubicada en Miami, Estados Unidos, para llevarse diversos objetos de alto valor económico. El cantante se mostró muy afectado por la situación y señaló que las autoridades se están haciendo cargo.



Los hechos se presentaron en la madrugada de este sábado, 23 de septiembre de 2023, cuando el miembro de Grupo Firme, agrupación de música regional mexicana, regresaba a su residencia para descansar y se percató de que algo no andaba bien. Luego de revisar algunas cosas, Eduin Caz descubrió que había sido víctima de asalto.

Según el relato del cantante, que contó todo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, los delincuentes que ingresaron a la vivienda se llevaron varios objetos valiosos como relojes de lujo, cadenas y hasta prendas de ropa: “Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas”, expresó.

Aunque el vocalista de Grupo Firme no reveló los detalles del crimen ocurrido en su residencia, les dijo a sus seguidores que ya las autoridades se están encargando de la investigación pertinente para esclarecer los hechos. Por ahora se desconoce si hay sospechosos, ya que el artista no mencionó a nadie en su video.

“Qué estrés, la verdad. Se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa... no lo puedo creer todavía. Aquí estoy, ya llegó la policía. Esa es la casa pero no puedo pasar todavía", dijo Caz con evidente molestia en su tono de voz, mientras grababa desde el interior su vehículo, parqueado afuera de la residencia.

Rápidamente, la historia del vocalista de Grupo Extra se viralizó a través de redes sociales y generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, que criticaron la inseguridad que se está presentando en Estados Unidos.

"En Miami ya no hay sitio seguro, los robos y hechos violentos están a la orden del día"; "Se van de México dizque por la inseguridad y les roban en otro país. El chiste se cuenta solo. Moraleja: en cualquier lugar del mundo hay delincuencia. No existe país que no tenga ni crimen ni pobreza"; "¿No tienen aseguradas todas sus pertenencias?", fueron algunos comentarios de los internautas al respecto.