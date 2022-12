Volkswagen confiesa haber manipulado datos de 11 millones de carros en el mundo

El caso fue destapado la semana pasada en Estados Unidos, que este martes anunció la apertura de una investigación penal y con lo que Volkswagen podría enfrentarse a una multa de 18.000 millones de dólares.

"Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo fueron equipados" con ese programa informático diseñado para falsear los resultados de los controles de polución, admitió la compañía en un comunicado.

"Nuevas investigaciones internas han demostrado que ese software se había instalado en otros vehículos diesel del grupo", apuntó. Eso podría indicar que software fraudulentos detectados en modelos de las marcas VW y Audi en Estados Unidos podrían estar presentes en otras insignias de la casa matriz, que cuenta entre sus pertenencias nombres como Seat, Skoda o Porsche.

Volkswagen anunció además haber aprovisionado 6.500 millones de euros en el tercer trimestre del año para enfrentar las primeras consecuencias del caso, lo cual la llevará a "ajustar sus metas de beneficios de 2015".

La acción de Volkswagen, que ya había perdido cerca de un 18% el lunes, seguía desmoronándose el martes en la bolsa de Fráncfort.

A eso de las 14H40 GMT, la depreciación alcanzaba un 18,08%, frente a una caída de 3,05% de promedio del índice Dax de los 30 principales valores de la plaza.

Los otros valores de la industria automotriz de Europa también se vieron afectados por el escándalo.

Francia, Alemania y EE. UU. investigan escándalo

La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, explicó en un comunicado que para llevar a cabo esa "investigación en profundidad" ha pedido a las autoridades competentes estadounidenses que le entreguen "todos los elementos de información pertinentes que permitan apreciar la naturaleza del fraude y los medios para detectarla".

Indicó que solicitó a la UTAC, el organismo técnico francés que realiza los test de vehículos para ser homologados por la Comisión Europea, que se ponga en contacto con la agencia federal estadounidense de protección del medio ambiente.

Se trata de desmenuzar los mecanismos para el fraude y "garantizar que esos comportamientos no suceden en Francia".

Horas antes, el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, justificó la necesidad de una investigación europea porque es a escala de la UE que se fijan las reglas a la industria automovilística y para "tranquilizar" al consumidor sobre una cuestión "muy importante", como es la de los niveles de contaminación, que afecta a la salud.

El Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA) afirmó que sus integrantes, PSA Peugeot Citroen y Renault, respetan las reglas de homologación de los vehículos en los países donde operan, y se manifestó a favor de una investigación europea, tras el escándalo de Volkswagen.

Esa investigación europea, subrayó el CCFA en un comunicado, "permitirá confirmar que los fabricantes franceses respetan los procedimientos de homologación en vigor en todos los países en los que operan".

El ministro de Transportes alemán, Alexander Dobrindt, anunció la creación de una comisión que estará dirigida por el secretario de Estado de Transportes, Michael Odenwald, que viajará esta misma semana a Wolfsburgo (centro de Alemania), donde tiene su sede principal Volkswagen.

Dobrindt indicó en una entrevista publicada por el diario Bild que Alemania va realizar nuevos exámenes de emisiones independientes a todos los vehículos diesel de Volkswagen comercializados en su país.

"Hay controles independientes constantemente. De todas formas, he indicado a la Oficina Federal de Vehículos a Motor que realice inmediatamente estrictas inspecciones de carácter específico y con peritos independientes de los modelos diesel de Volkswagen", señaló.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, exigió "transparencia total" y se mostró confiada en que en esta "compleja situación" estén "todos los hechos sobre la mesa lo más pronto posible".

Entre tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación penal contra el Grupo Volkswagen por haber trucado durante años casi medio millón de vehículos diesel para evitar las regulaciones medioambientales, informó The Wall Street Journal.

El diario indicó que la división de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia está empezando a investigar las acciones del Grupo Volkswagen después de que el viernes, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) revelase el fraude.

Además de la investigación penal lanzada por el Gobierno estadounidense, este lunes el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del Congreso anunció que "en las próximas semanas" celebrará una vista sobre el caso, que se llevará a cabo en el subcomité de Supervisión e Investigaciones.

El presidente del comité, el republicano Fred Upton, aseguró que "el público estadounidense se merece respuestas y garantías que esto no pasará de nuevo. Tenemos la intención de conseguir esas respuestas".