Volkswagen presentó un revolucionario carro eléctrico autónomo

Los automóviles eléctricos de nueva generación, con 400 kilómetros o más de autonomía, se exhiben en el Salón del automóvil de París en busca de nuevos clientes y mercados.

El constructor francés Renault anunció este jueves, en el primer día de apertura del salón para los profesionales, que su nuevo modelo Zoé tendrá una autonomía teórica de 400 kilómetros (300 en condiciones reales), frente a los 240 de su versión actual.

Estas prestaciones "deberían mejorar o eliminar uno de los obstáculos al desarrollo de los coches eléctricos, la autonomía ", dijo el director general de Renault, Carlos Ghosn.

"Estoy muy contento de ver que todos los constructores se precipitan ahora para decir que es el futuro", añadió con algo de ironía Ghosn, que lleva años defendiendo los coches eléctricos.

Opel anunció también que su Ampera-e, una versión europea del Chevrolet Bolt, tendrá una autonomía teórica de 400 kilómetros.

El Bolt fue la respuesta de General Motors a los coches de Tesla, una empresa californiana que domina el mercado de alta gama de coches eléctricos desde que en 2012 sacó al mercado su Model S, con 500 kilómetros de autonomía.

La compañía ya ha registrado 370.000 pedidos adelantados para su Model 3, previsto para 2017 y que promete 350 kilómetros de autonomía.

Nissan, aliado de Renault, también apuesta por el coche eléctrico con su Leaf (250 kilómetros de autonomía teórica), que ha vendido 230.000 ejemplares desde 2010, aunque no presenta nuevas versiones en este salón.

En total Nissan-Renault tiene en circulación 350.000 vehículos eléctricos.

Ventas al alza

Volkswagen, en plena crisis por el caso de los motores diésel trucados, presentó en París un prototipo llamado I.D. Concept que debería alcanzar 600 kilómetros de autonomía, pero no estará operativo hasta 2020.

"El grupo Volkswagen desarrollará y construirá más de 30 nuevos vehículos eléctricos suplementarios hasta 2025", dijo el presidente de la compañía, Matthias Müller. "El futuro es el coche eléctrico", afirmó.

Según Ferdinand Dudenhöffer, un experto alemán del automóvil, del instituto de investigación CAR, "en 2020, la autonomía de 500 kilómetros será la norma".

"Cuando se le pregunta a la gente qué autonomía quiere, más de la mitad responde 500 kilómetros y un tercio pide más de 750", indica Rémi Cornubert, un experto de AT Kearney.

En Europa, Francia ha superado a Noruega en volumen y es ahora el país del continente donde más coches eléctricos se venden, según la Asociación francesa de desarrollo de la movilidad eléctrica (Avere).

Sin embargo, Noruega sigue siendo líder en cuota de mercado (13%), frente a apenas el 1,1% en Francia.

"En lo que va de año, nuestras ventas de coches eléctricos se han duplicado con respecto al año pasado", dijo a la AFP el consejero delegado de PSA, Carlos Tavares. El plan de PSA hasta 2010 prevé "cuatro nuevo vehículos eléctricos", añadió.

En los seis primeros de 2016, el mercado europeo de coches eléctricos ha seguido creciendo hasta superar la cifra simbólica de 50.000 matriculaciones, un aumento del 11,3% en un año, según cifras de Avere.

A nivel mundial, la demanda sigue siendo tímida y según el último balance de la Agencia Internacional de Energía, en 2014 sólo el 0,08% de vehículos utilizados en el planeta eran eléctricos.