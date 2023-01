Voraz incendio dejó a 10.000 personas sin hogar en Bangladés

Los bomberos lograron controlar las llamas, que no causaron muertos, pero sí algunos heridos leves.

El incendio se produjo en la madrugada del 17 de agosto en el barrio de Mirpur de Daca el viernes por la noche y arrasó 2.000 casas, precisó a la Ershad Hosain, portavoz de los servicios de bomberos.

"No pude salvar nada. No sé qué va a ser de mí", declaró, llorando, Abdul Hamid, que regentaba un pequeño puesto de té en el vecindario.

En la barriada viven muchos empleados de la industria textil. Muchos de sus habitantes no se encontraban en casa porque estaban celebrando en familia la festividad musulmana del Aíd Al Adha.

"De otro modo, el balance habría sido mucho más grave", consideró Golam Rabbani, un responsable de la policía local.

Unas 10.000 personas que perdieron su vivienda se refugiaban donde podían, sobre todo en las escuelas, que se encontraban cerradas por las vacaciones escolares, según Hosain.