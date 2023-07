Vuelo se retrasó por crisis nerviosa de una mujer debido a "pasajero imaginario"

Un inusual hecho se presentó en un vuelo en Estados Unidos, donde una pasajera debido a una crisis nerviosa hizo retrasar un vuelo. Todo ocurrió por un "pasajero imaginario", según se evidenció en un video que comenzó a circular en TikTok.

La grabación, que no tardó en hacerse viral, muestra a la mujer caminando por el pasillo hablando incoherencias.

“Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por lo que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo”, decía la mujer.

Según medios norteamericanos, el vuelo de American Airlines se retrasó unas tres horas en vista de la crisis nerviosa que presentó la mujer.

Publicidad

En un momento, la mujer se detuvo y frente a los demás pasajeros, quienes la miraban desconcertados, manifestó: “Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo, este hijo de put* de atrás no es real. Y puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos”.

Ante esta situación, que se registró en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, personal de seguridad pidió a los pasajeros desembarcar el avión.

La mujer tuvo que ser interrogada, pero no la detuvieron. El vuelo luego de tres horas pudo continuar con su itinerario.

Publicidad

PASAJERO VIAJÓ SOLO EN UN AVIÓN TRAS 18 HORAS DE RETRASO

Un vuelo que iba a partir desde Oklahoma, Estados Unidos , el pasado domingo a las 6:20 a. m. hacia Charlotte, tuvo un retraso de 18 horas y solo uno de los pasajeros fue el que abordó el avión. Más de 9.000 vuelos fueron retrasados o cancelados por las tormentas en el país norteamericano. El pasajero grabó todo el momento y lo compartió en sus redes sociales.

Phil Stringer fue el protagonista del vuelo, donde los tripulantes a cargo trabajaron solamente para él. Desde las recomendaciones de seguridad aérea en caso de accidentes, hasta las grabaciones y la foto final con la tripulación, hicieron parte del momento único en la vida del pasajero. Prácticamente un vuelo privado para él.

Según Stringer, en entrevista con WSOC-TV, el vuelo tuvo 7 anuncios de retrasos en las 18 horas de espera. Varios pasajeros que iban a abordar el avión prefirieron aplazar su viaje y otros tomaron la decisión de cancelarlo; sin embargo, Phil no se rindió y prefirió esperar a que pasara tiempo para poder volar.