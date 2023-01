Vuelos en Estados Unidos están suspendidos por falla en sistema informático

Se estima que alrededor de 1.100 vuelos en Estados Unidos están retrasados o suspendidos este miércoles, 11 de enero de 2023, por cuenta de una falla general en el sistema informático de notificación a misiones aéreas.



El sistema conocido como NOTAM (El Notice to Air Missions) es fundamental para todas las operaciones áreas en Estados Unidos, porque le notifica tanto a operadores como a los pilotos las condiciones, por ejemplo, de visibilidad en una pista u otras cuestiones alrededor del espacio aéreo. Si no se reanuda no permitiría el aterrizaje de aeronaves en pista.



#LoÚltimo | A esta hora en Estados Unidos se presenta una suspensión de todos los vuelos debido a una falla general en un sistema de notificación a misiones aéreas.



La Aeronáutica emitió un comunicado sobre la situación de los vuelos en Estados Unidos, asegurando que se encuentra trabajando para reestablecer el sistema. Al parecer, el problema se debe a una caída en los servidores, aunque no han entregado más información.



La falla ya completa cerca de 2 horas y no solo los vuelos en Estados Unidos se verían afectados, también los que llegan del extranjero.



Por medio de redes sociales, pasajeros han indicado que se encuentra varados en varios aeropuertos.

Tras precisar que hay vuelos afectados por el fallo en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, la FAA explica que actualizará la información disponible a medida que avance en sus trabajos. De momento, las salidas de aviones estarán detenidas hasta las 9:00 a.m.

La Casa Blanca informó que '"no hay evidencia" de ataque cibernético en este momento en la interrupción de los viajes aéreos de EE. UU.