‘WannaCry’, el ciberataque que puso a llorar a usuarios de más de 150 países  

El virus tipo ransomware bloqueó miles de equipos y los hackers exigieron a sus víctimas cuantiosas sumas que debían ser pagadas en bitcoins.

El ataque se propagó rápidamente por todo el mundo aprovechando una falla del sistema operativo Windows X, bloqueaba los documentos de los usuarios y solo los hackers podían recuperar nuevamente a los archivos.

El alcance de los ataques no estaba claro, pero algunos analistas informaron que decenas de países habían sido afectados por el virus, vinculado a ataques contra hospitales de Gran Bretaña, así como al gigante español de las telecomunicaciones Telefónica y a la compañía privada de correo estadounidense FedEx.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo ser consciente de que las infecciones ‘ransomware’ alcanzaron a "varios países alrededor del mundo".

El ataque se produjo de "forma indiscriminada" y "se propagó muy rápidamente" añadió el director de Europol.



Entre los 26 afectados por el ciberataque en Colombia hubo una institución oficial, ocho personas particulares y empresas varias de sectores productivos, informó el Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Más de 20.000 instituciones chinas están afectadas por ciberataque... El ministerio de Interior ruso indicó a su vez que "se registró un ciberataque en los ordenadores que utilizan un sistema operativo Windows", según una portavoz de la dependencia gubernamental.

Fotos publicadas en las redes sociales mostraron pantallas de ordenadores del NHS con imágenes exigiendo el pago del equivalente a 300 dólares en la moneda electrónica Bitcoin.

El mensaje decía "Ooops, sus archivos han sido encriptados!" y exigía que el pago fuera efectuado en tres días bajo amenaza de duplicar el precio, y que en caso de que no se abonara en siete días los archivos serían borrados.

Temen segunda ola de ciberataque mundial que en Colombia afectó a 26... Según Rob Wainwright, "ha habido muy pocos pagos hasta ahora", pero no dio cifras. Según Symantec, el sábado a medio día se habían registrado 81 transacciones por un valor total de 28.600 dólares.

Europol dijo que ningún país en particular se ha visto más afectado. Además, insistió sobre la rapidez inaudita con la que se propagó el virus "Wannacry", que combina por primera vez las funciones del malware y del gusano informático.

Masivo ciberataque golpea a instituciones en varios países del mundo...