Washington asegura que persisten los ataques contra funcionarios de su Embajada en Cuba

Canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió con Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano. Sin embargo, la tensión diplomática no cede.

En una escueta nota oficial, el Departamento de Estado informó que la conversación entre Tillerson y Rodríguez fue "firme y franca y reflejó la profunda preocupación" de Washington con la seguridad de su personal en la embajada en La Habana.

El gobierno estadounidense afirma que por lo menos 21 empleados de su embajada en La Habana han sido víctimas de 'ataques acústicos' en meses recientes, al punto que el Departamento de Estado llegó a decir que estaba en "estudio" el cierre temporario de la sede diplomática.

El fin de semana, la red CNN publicó un reporte donde afirmó, sin mencionar fuentes, que no se descarta de la participación de un tercer país en el episodio.

Tillerson "destacó la gravedad de la situación y puntualizó la obligación de las autoridades cubanas de proteger al personal de la Embajada y sus familias ante la Convención de Viena", apuntó el Departamento de Estado.

En tanto, la cancillería cubana indicó que en la cita Rodríguez le transmitió a Tillerson la prioridad que el gobierno cubano atribuye a la investigación en curso para determinar el origen de lo ocurrido, y la importancia de que Washington colabore con esos estudios.

"El ministro ratificó al secretario Tillerson la importancia de que las autoridades de EEUU cooperen de forma efectiva con las autoridades cubanas para el esclarecimiento de unos hechos de los que no existen precedentes en Cuba", informó la cancillería.

