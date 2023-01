Washington celebra también los 50 años de la llegada del hombre a la Luna

El National Mall de Washington se ha convertido en el epicentro de la información y eventos para conmemorar la gesta del Apolo 11.

Ni siquiera el verano con una temperatura de 40 grados ha sido obstáculo para visitar la exposición.

"Me gusta regresar y recordar cómo era hace cincuenta años, recuerdo cuando Neil Armstrong puso el primer paso en la Luna, yo tenía 13 años y lo vi en la televisión", recuerda Michael Fisher.

Miles de personas trabajaron por cerca de un año en la organización de la exposición, que cuenta con la participación de la NASA, el Museo del Aire y del Espacio en Washington y empresas como Lockheed Marteen, que diseñó motores réplica como el del Apolo 11 y que con la innovación promete más logros espaciales.

Pero la celebración no solo ha dado para rememorar el alunizaje de hace cincuenta años, sino también para exaltar la tecnología de la NASA, por ejemplo la de pequeños robots que fueron los primeros que realizaron expediciones en el espacio.

Además de los aspectos técnicos de la exposición, a través de proyecciones los organizadores del festival han transformado el obelisco de Washington. A través de proyecciones, el monumento muestra al Apolo 11 y replica en las noches el despegue del cohete que llegó a la Luna.

La exposición se prolongará hasta el 21 de julio, a las 2:00 a.m., para que coincida con la hora exacta en la que Neil Armstrong y ‘Buzz’ Aldrin pisaron el satélite hace medio siglo.