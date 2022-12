WhatsApp sigue estrenando funciones, pero la última no gustó mucho a los usuarios

WhatsApp parece no conformarse con el servicio que presta. Por ello, en su nueva actualización, agregó la función de mencionar a sus contactos en medio de una conversación de grupo.

Para hacer efectiva, solo se debe poner “@” y la aplicación abrirá un menú con todas las opciones posibles, algo similar a lo que se usa en Telegram o Facebook.

Sin embargo, esta nueva herramienta no ha caído en gracia para muchos ya que resulta un tanto incómodo recibir las notificaciones. Cada que sea mencionado, el móvil sonará o vibrará todas las veces que el nombre aparezca escrito.

Por el momento, esta herramienta funcionará para usuarios de Android y iOS, no en la versión de escritorio.