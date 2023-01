Will Smith pasa la noche en la calle para crear conciencia sobre quienes no tienen techo

No fue solo él, miles de personas desafiaron el frío y se reunieron cerca de Times Square con el objetivo de recoger fondos.

Will Smith aseguró que le conmovía hablar del tema de ‘los sin techo’ y recordó cómo tuvo que interpretar una situación similar en la película ‘En busca de la felicidad’.

“No tener un lugar a donde ir, no poder recostar tu cabeza en algún lado con tu hijo en la noche, es una horrible tragedia”, dijo el actor.

Personas en más de 50 ciudades alrededor del mundo durmieron en las calles e hicieron parte de la campaña.

Con lo recaudado esperan beneficiar a al menos a un millón de personas.