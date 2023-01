"¡Wow, qué video”: indignación por soldado israelí que dispara a palestino desarmado y celebra

"El francotirador debería recibir una medalla y el que lo filmó debería ser retirado", dijo el ministro de Defensa de Israel.

El Ejército israelí confirmó este martes la autenticidad de un video en el que un francotirador dispara contra un palestino en la frontera con la Franja de Gaza e indicó que fue filmado en diciembre.

"Tras haber intentado dispersar a los amotinados (...) se disparó una bala en dirección de uno de los palestinos, sospechoso de ser el líder de los amotinados. Fue alcanzado en la pierna", dijo el ejército en un comunicado.

Por su parte el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, afirmó que el soldado que disparó merece un ascenso.

El video, sin fecha, fue difundido primero por la cadena de televisión privada 10, que no indicó como lo había obtenido, y luego circuló por los medios israelíes y las redes sociales.

Las imágenes, aparentemente filmadas por un soldado israelí, muestran a un palestino en la distancia cerca de la valla que separa Israel de la Franja de Gaza.

Se oye un disparó y en el momento en que el palestino cae al suelo se escuchan gritos de alegría que parecen proceder de los soldados.

Así fue la conversación

Una voz, probablemente la del comandante, dice: "Cuando salga, tiras. ¿Tienes una bala en la recámara? ¿Le estás apuntando? Dispara".

Pero el tirador contesta que no puede disparar porque las espirales de alambre le tapan la visibilidad.

Después se oye la voz del primero que dice: "No dispares, hay un niño pequeño".

Otra voz, aparentemente de quien está filmando, llama a un amigo antes de que el tirador actúe, se oye un único disparo y se ve al palestino cayendo al suelo.

"¡Wow, qué video! ¡Sí! Hijo de puta. ¡Qué video! Mira, corren a evacuarlo", afirma el que graba el vídeo.

"Claro que lo he filmado", asegura, en respuesta a alguna pregunta que no es audible.

Otra voz diferente dice: "Le ha dado en la cabeza".

Se ve por la mirilla a un grupo de palestinos que se llevan al herido.

"Qué video legendario", se vanagloria el que lo filma.