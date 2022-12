Xbox One permitiría jugar con amigos que utilicen PC o PlayStation

Esta semana se dio a conocer que ‘Rocket League’, en Xbox One, tendría opciones de juego Cross-Platform con PC, sin embargo, la verdadera noticia tras este suceso es que Microsoft había abierto las puertas para que este tipo de conexión se llevara a cabo con otras consolas en el mercado.

El anuncio ha causado un gran revuelo por lo que implica, la unificación de dos o más comunidades de jugadores y, naturalmente, se indagó si Sony también estaba interesado.

Respondiendo a una pregunta formulada por Gamespot, un representante se Sony no solo afirmó que este es un territorio que ya han explorado, sino que no dudarían en regresar a él si los desarrolladores y distribuidoras están dispuestos.

“PlayStation ha sido compatible con el Cross-Platform Play en PC con varios títulos de PC empezando con Final Fantasy XI en PlayStation 2 y PC en el 2002. Nos encantaría tener una conversación con cualquier distribuidor o desarrollar que estén interesados en este función”.

Si bien no dice explícitamente un “Sí” al Cross-Platform Play con Xbox One, parece que la compañía está abierta a esta posibilidad que sin lugar a duda cambiaría la experiencia de juego para muchos en consolas. La posibilidad existe, así que no debemos descartar que pueda suceder en el futuro.