Xuxa busca crear conciencia sobre el COVID-19 con estremecedor mensaje: “yo maté a mi madre”

Xuxa envió un mensaje contundente al pueblo de Brasil para crear conciencia sobre el COVID-19 ante el creciente aumento de casos y muertes contando la historia de muchos como si fuera la suya.

"Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel. Salí a la playa, me encontró con unas amigas. Después volví a mi casa y mi mamá estaba ahí. La abracé y la besé. Ahí le pegué el COVID. Yo maté a mi mamá", dijo.

“Esa historia no es real, los nombres son ficticios, pero eso pasa todos los días a toda hora”, agregó en el impactante video.

La reina de los bajitos recalcó en su mensaje que Brasil y el mundo atraviesa “lo peor de la pandemia del COVID-19”.

“Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de poner más camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono”, agregó.

Xuxa insistió en los protocolos de bioseguridad para protegerse y proteger a los seres queridos: “quédese en casa, evite salir, use siempre una máscara, siga las reglas. Debemos esforzarnos ahora para salir de esto mientras llega la vacuna. ¡Ayudemos a los profesionales sanitarios!”.

En Brasil ya se registraron más de 300.000 decesos y más de 12 millones de contagios.