“Ya no tengo fuerzas”, dice Benedicto XVI al renunciar

"Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino", dijo el Papa en un inesperado anuncio durante el consistorio para fijar las fechas de canonización de tres causas.

Benedicto XVI, que cumplirá 86 años dentro de dos meses y que comenzó su pontificado el 19 de abril de 2005, estará al frente de la Iglesia Católica hasta las ocho de la tarde en Roma (las 19.00 GMT) del próximo 28 de febrero, según señaló en su carta de renuncia.

Su anuncio "nos ha cogido a todos por sorpresa", aseguró el portavoz vaticano, Federico Lombardi, quien informó en una conferencia de prensa sobre la decisión de Joseph Ratzinger, que calificó de "muy importante" para la Iglesia.

El jesuita precisó que el papa aprovechó que este lunes se reunía con los cardenales presentes en la Curia para aprobar varias fechas de canonizaciones para anunciar su decisión.

"Lo hizo en latín, al final del consistorio de cardenales", señaló Lombardi, que se refirió a la carta escrita por el Papa para anunciar su renuncia, medida que ha adoptado por motivos de edad, al notar que le faltan las fuerzas para gobernar la Barca de Pedro.

El portavoz destacó que el Papa ha tomado la decisión en plenas facultades mentales y recordó que la renuncia de un Pontífice está prevista en el Código de Derecho Canónico, que establece que para que sea válida es necesario que sea libre.

No es la primera vez que un Papa renuncia, aunque sí en la historia más reciente de la Iglesia Católica, en la que el último que renunció fue Gregorio XII en 1415.

El Vaticano espera que el cónclave de cardenales, que todavía no ha sido convocado, elija al sucesor de Benedicto XVI en marzo, afirmó Lombardi.

Según el portavoz, Benedicto XVI es muy consciente del paso que ha dado y aseguró que en su decisión no han influido temas como los escándalos sobre los casos de curas pederastas.

Al contrario, dijo el portavoz, cuando arreciaban ya señaló que un pastor "nunca huye ante los lobos y deja el rebaño sólo".

También especificó que en la decisión del Pontífice no influyó ninguna enfermedad en curso.

El portavoz detalló que el Papa leyó ante los purpurados el texto en latín, "con precisión y claridad", muy centrado, sin interrupción y sabiendo la importancia del momento y aseguró que no está "triste ni deprimido".

Su papado

Benedicto XVI deja el Pontificado tras casi ocho años al frente de la Iglesia Católica, en los que viajó a numerosos países, entre ellos varios de América Latina y España.

El alemán Joseph Ratzinger, de 85 años, había sido elegido Papa el 19 de abril de 2005 en el primer Cónclave del siglo XXI, tras la muerte de Juan Pablo II.

Es el pontífice número 265 de la Iglesia Católica, obispo de Roma y séptimo Jefe del Estado Vaticano.

Tras conocerse la noticia, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, aseguró que el papa Benedicto XVI ha dado "un sello propio" a sus ocho años de pontificado, que se deben "agradecer" y consideró que su renuncia es algo que sin duda conmueve a los católicos y los demás cristianos.

El primer ministro en funciones italiano, Mario Monti, afirmó sentirse "muy turbado" por el anuncio, mientras que el presidente francés, François Hollande, calificó de "respetable" la decisión.

Benedicto XVI se trasladará a la residencia de Castel Gandolfo cuando comience la Sede Vacante y una vez que haya nuevo papa se retirará a un monasterio de clausura dentro del Vaticano, según el portavoz vaticano.

La Sede Vacante, es decir el tiempo que transcurre desde que un papa fallece, o renuncia, como ha anunciado Benedicto XVI, hasta que se elige al sucesor, comenzará el 28 de febrero de 2013 a las ocho de la tarde (19.00 GMT).

Ciudad del Vaticano