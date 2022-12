Ya son 233 muertos por terremoto en México: lluvias complican búsqueda de sobrevivientes

En ruinas del colegio Enrique Rebsamen, donde fallecieron 21 niños, socorristas ubicaron a una pequeña.

Enrique García, un brigadista de Protección Civil , aseguró que se han escuchado señales en tres puntos distintos del edificio.

"Alguien golpeó un muro varias veces en un sitio, y en otro, hubo respuesta a señales luminosas con lámpara", afirmó.

"Están atrapados entre dos lozas y el despeje debe ser muy delicado, casi al cincel", explicó García.

Hasta ahora, 11 niños y al menos una maestra han sido sacados con vida de la escuela colapsada.

Del total de fallecidos, al menos 102 son de Ciudad de México, incluyendo a los niños de la escuela; 69 del estado de Morelos, 43 de Puebla, 13 de Estado de México, 5 de Guerrero y 1 de Oaxaca, dijo Luis Felipe Puente, jefe nacional de Protección Civil.

Daños en viviendas, vías, edificios públicos y otros inmuebles son gigantescos. Morelos y Puebla, las ciudades más afectadas. A ello se suma el dolor en el alma de los pobladores .

Así es el panorama de devastación en Morelos y Puebla tras el... En un mensaje televisivo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los equipos de rescate siguen trabajando en la localización de desparecidos, porque "la prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica".

México se levanta

Historias de vida y solidaridad, de valentía y superación, se toman las redes sociales tras el terremoto en México.

Uno de ellos muestra el nacimiento de un bebé en plena calle, donde paramédicos terminaron de ayudar a su progenitora.

Otra conmovedora imagen es la de maestras cantándole a sus alumnos para darles calma, y un hombre que no puede contener las lágrimas ante la solidaridad.

Aquí puede ver los videos:

#FuerzaMéxico: bebé que nació en la calle es hoy símbolo de vida en... Colombianos en México

Se ha encontrado a unos 168 colombianos de los más de 200 de los que sus familiares no tenían noticias, indicó la canciller María Ángela Holguín.

Colombia también ofreció el envío inmediato de 30 rescatistas para apoyar las operaciones tras el terremoto.

Holguín, quien está en Nueva York con motivo de los debates de la Asamblea General de la ONU, explicó que ya se ha localizado a una mayoría de los colombianos en México que estaban siendo buscados por sus familias y dijo que por el momento no hay noticias de ningún herido ni fallecido.

"Acabo de hablar con el presidente Peña Nieto, le expresé nuestra solidaridad a nombre de todos los colombianos y le ofrecí toda la ayuda que esté a nuestra disposición, que él necesite", aseguró el presidente Santos en un video difundido en Twitter.

El mandatario, que se encuentra en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU, dijo que "los mexicanos se deben sentir acompañados por los colombianos en estos momentos de angustia, de dolor".



Hablé con el presidente Peña Nieto @EPN. Le ofrecí nuestra solidaridad y apoyo. Ya estamos enviando expertos para labores de rescate pic.twitter.com/OvcdixD3Kd — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 20, 2017

“Tiene que estar vivo”

En el barrio Condesa, Karen Guzmán está sentada en una banqueta, de espaldas a uno de los edificios colapsados porque no soporta la incertidumbre: 30 personas podrían estar vivas bajo los escombros.

A un costado, hay dos postes de luz donde fueron colocadas las listas de personas rescatadas que se actualiza de tanto en tanto, pero donde no figura el nombre de su hermano Juan Antonio Guzmán, de 43 años, un contador que estaba en el último de los cuatro pisos del edificio de oficinas.

"Mi mamá lo está buscando en hospitales porque no confiamos en esas listas... Tiene que estar vivo, yo sé que lo van a sacar", dice Guzmán, aferrándose furiosamente a la esperanza.

Mientras los familiares van y vienen de hospitales, en las redes sociales se organizan brigadas de voluntarios con bicicletas, motocicletas y a pie que piden donaciones: maquinaria para remover los grandes pedazos de cemento y medicamentos que van desde analgésicos hasta morfina y oxígeno.

Tras el sismo del martes de 7,1 grados de magnitud, se han registrado numerosas réplicas.

Clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso mientras que empresas y oficinas públicas trabajan con el personal esencial.

Ya fue casi totalmente restablecida la energía eléctrica en Ciudad de México, así como en los estados vecinos de Morelos y Puebla, donde también prosiguen las labores de rescate.

Vea cómo un colombiano vivió el terremoto en México desde un piso 38... Solidaridad internacional

Honduras anunció el envío de 36 rescatistas entrenados por Estados Unidos "para cooperar con las operaciones de búsqueda y rescate". Guatemala tiene listo un grupo de 46 colaboradores listos para cuando México los requiera.

El Congreso de los Diputados de España iniciaron sesión con un minuto de silencio por las víctimas. "España con México", tuiteó la Casa Real Española.

"Dios bendiga a la gente de México. Estamos y estaremos para ustedes", escribió en Twitter Donald Trump.

Desde Bruselas también se lanzó un ofrecimiento y la Unión Europea, a través de su presidente, envió el pésame a las familias mexicanas.

Israel envió 70 militares, entre ellos 25 ingenieros que evaluarán las estructuras. El resto son personal experto en rescate, personal médico y técnico.