Ya son 38 palestinos muertos, entre ellos dos niños, por ataques en Gaza

Al menos dos niños y una mujer murieron en uno de los ataques del Ejército israelí contra una vivienda en el centro de la Franja de Gaza, lo que eleva ya a siete el número de menores fallecidos en los bombardeos de las últimas horas, informaron a Efe fuentes médicas.

Asraf al Qedra, portavoz de Emergencias en la Franja, subrayó que con esta nuevas muertes son ya 14 las personas que han perecido este miércoles en ataques israelíes, siete de ellas niños y adolescentes y cinco mujeres, entre ellas una anciana de 80 años.

En total, 38 palestinos han perdido la vida en bombardeos de la aviación y la artillería naval israelí desde que el martes el Ejército emprendiera la operación "Margen Protector" contra el lanzamiento de cohetes desde Gaza.

Milicianos palestinos lanzaron anoche 45 cohetes contra diversas ciudades del centro y el sur de Israel, algunos de los cuales llegaron a lugares tan alejados de Gaza como Hedera y Jerusalén, sin causar víctimas.

Palestina ha pedido una misión de "cascos azules" para proteger Gaza.

El embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh, ha pedido hoy que se cree una misión de "cascos azules" para Palestina como medida de protección de la comunidad internacional ante la agresión israelí en la Franja de Gaza y la ocupación de Cisjordania.

"Igual que Naciones Unidas destina misiones de paz a muchas partes, ¿a qué espera la ONU para enviar cascos azules a Palestina?", se preguntó el diplomático durante una rueda de prensa en Madrid.

Amer Odeh se refirió a la escalada de tensión en la zona, entre dos contendientes que definió como "la parte débil (los palestinos) y la quinta potencia militar del mundo (Israel)".

"Queremos que la comunidad internacional proteja a nuestro pueblo", porque los comunicados de condena "no son suficientes".

"Se necesitarían contenedores de camiones para almacenar dichas condenas sobre el papel, pero no servirían para poner fin ni a la ocupación ni a los asentamientos", precisó.

Por ello, añadió, queremos "una fuerza internacional en Palestina para que garantice la seguridad tanto del pueblo palestino como del israelí".

Respecto a Europa, el embajador israelí hizo un llamamiento a sus gobiernos para que "ayuden a derribar el 'apartheid' israelí", como sucedió en Sudáfrica y "presionen a Israel para que respete las leyes internacionales, los principios democráticos y los derechos del pueblo palestino".

"Mientras que Israel no sienta que tienen que pagar un precio por la ocupación, ésta continuará", argumentó.

"La comunidad internacional tiene una responsabilidad moral. No solo necesitamos ayuda financiera sino también apoyo para obtener la libertad", dado que si no cambia la situación "hacia Israel, no cesará el sufrimiento de nuestro pueblo".

También solicitó a los europeos ayuda para que "Palestina sea miembro de pleno derecho de la ONU".

Sobre la política de doble rasero comentó que "Israel es el único Estado colonizador en el siglo XXI", lo que representa una paradoja ya que además es miembro del IV Comité de Descolonización de la ONU.

Odeh comentó que Israel destruyó las casas de los "tres (palestinos) sospechosos de haber asesinado recientemente a tres jóvenes (judíos) en Hebrón sin haberlos ni tan siquiera llevado a juicio".

Y se preguntó si "este gobierno israelí hará lo mismo con las casas de (los israelíes) que quemaron al joven palestino en represalia".

"No queremos más que la paz y la justicia y con la ocupación no hay ni paz ni justicia", detalló.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, mantiene continuo contacto con todas las partes, incluido su homólogo palestino, Mahmud Abás, para intentar evitar los ataques contra los palestinos, de los que responsabilizó a Israel.

Según un comunicado de la Presidencia egipcia difundido hoy, Al Sisi habló el martes por teléfono con Abás para abordar la escalada de la violencia en la franja de Gaza, donde han muerto 35 personas.

Egipto considera que Israel es "plenamente responsable, como potencia ocupante, de asegurar las vidas de la población civil palestina de acuerdo al derecho internacional".

Las gestiones de Egipto buscan cesar "las medidas provocadores y crear las condiciones necesarias para reanudar las conversaciones de paz" entre palestinos e israelíes, agregó el portavoz presidencial, Ehab Badawy.

Egipto, que firmó la paz con Israel en 1979, ha sido el tradicional mediador entre israelíes y palestinos y entre los movimientos Fatah y Hamás.

Desde la destitución del presidente islamista egipcio Mohamed Mursi hace un año, se han deteriorado sin embargo las relaciones con Hamás, por su cercanía a los Hermanos Musulmanes.

Israel emprendió el martes la operación "Margen Protector" contra el lanzamiento de cohetes desde Gaza, y después de que tres jóvenes judíos fueran asesinados en Cisjordania.