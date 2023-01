Ya son 5 muertos por mal de Chagas en Táchira y Norte de Santander se blinda para evitar propagación

En Venezuela denuncian falta de medicamentos para tratar a los enfermos. Entretanto, en la frontera con Colombia iniciaron labores de prevención.

Son 45 los afectados por el mal de Chagas, que fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal, en Venezuela.

Otros no han corrido con la misma suerte.

Nancy Pineda cuenta que su sobrino de 11 meses “se hinchó, le dio fiebre, vomito, dolor de cabeza” y terminó perdiendo la vida.

Familiares de los enfermos creen que las autoridades sanitarias no actuaron debidamente para evitar el brote.

En Colombia, donde se intensificaron los controles, no se han presentado casos recientes.