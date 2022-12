Ya son cinco muertos durante tiroteo en centro comercial de EE. UU.

La policía buscaba el sábado a un hombre armado que ultimó el viernes a cinco personas en un centro comercial de una pequeña ciudad del estado de Washington, noroeste de Estados Unidos.

Cuatro mujeres y un hombre murieron en el tiroteo que tuvo lugar en el centro comercial Cascade, en la localidad de Burlington, unos 110 kilómetros al norte de Seattle, en el estado de Washington, dijo la Policía.

El FBI dijo que por el momento no había ningún indicio de un "acto terrorista" y los investigadores difundieron imágenes del sospechoso, solicitando ayuda de la población para detenerlo.

La policía estima que el sospechoso es "un hombre hispano vestido de gris" de unos veinte años.

Las autoridades divulgaron un video de vigilancia que muestra a un hombre joven sosteniendo lo que parece ser un rifle, y luego una imagen tomada desde más cerca mostrando solamente la cabeza y el torso del sospechoso.

"No sé en ese momento cuáles eran sus motivaciones", dijo el teniente Chris Cammock de la policía de la localidad vecina Mount Vernon, durante una conferencia de prensa en la que afirmó que el hombre llegó solo al centro comercial.

"Es un acto sin sentido", dijo el alcalde de la ciudad Steve Sexton, al expresar su consternación por ver a su comunidad golpeada por un nuevo incidente de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, donde hay un creciente debate sobre el control de armas, uno de los temas candentes de la campaña hacia las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Activa búsqueda

La policía recibió llamados a las 18:58 locales dando cuenta de disparos en el centro comercial. Entonces la policía intervino rápidamente y el edificio fue evacuado.

"Por el momento no podemos asumir nada. Todavía los testigos están siendo interrogados para tener una idea clara de qué fue exactamente lo que sucedió y luego decidir los pasos a seguir", dijo a la cadena CNN Rick Johnson, un agente de la policía estatal.

El sospechoso fue visto por última vez caminando desde el centro comercial hacia una ruta interestatal poco antes de que arribara la policía al lugar, precisó en Twitter el sargento Mark Francis, portavoz de la policía del Estado de Washington.

"Estamos buscando activamente al sospechoso, realizando un rastreo", agregó.

Varias agencias policiales y perros entrenados buscaban al sospechoso, mientras las autoridades locales indicaron que los sobrevivientes serían trasladados en autobús a una iglesia cercana en Burlington.



"Un disparo tras otro"

Testigos dijeron a la cadena KOMO News que el atacante entró caminando a un local de las tiendas Macy's y abrió fuego.

"Oí un disparo y después me quedé parado un momento y [vi] dos o tres personas que empezaron a salir corriendo gritando 'armas' y después [oí] un disparo tras otro", dijo Armando Patino, que trabaja en una tienda de teléfonos celulares.

"Giré y corrí hacia la tienda. Algunas personas no sabían a dónde ir y las hice entrar en la tienda", añadió. "Nos fuimos al fondo donde hay una puerta (...) y nos quedamos ahí hasta que nos dijeron que evacuáramos" el lugar, agregó.

La oficina del FBI de Seattle dijo que estaba colaborando con las autoridades locales y había enviado refuerzos.

"Por el momento, #FBI no tiene información para hablar de otros ataques planeados en el Estado de Washington", dijo en su cuenta Twitter.

El centro comercial informó que permanecerá cerrado el sábado en honor a las víctimas.

"Estamos muy entristecidos por los trágicos hechos de esta noche (del viernes). Nuestras oraciones y condolencias para las víctimas y sus familias", indicó el centro comercial en un mensaje en Facebook.