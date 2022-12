Yerno de Donald Trump, en la mira por contactos con Rusia durante periodo de transición

Jared Kusher está siendo investigado por el FBI. El esposo de Ivanka se habría reunido con el embajador y un banquero.

Los investigadores del FBI "piensan que Kushner posee informaciones importantes referidas a su investigación", informó la cadena NBC, que precisó que eso no quiere decir que el marido de Ivanka Trump sea sospechoso de haber cometido un delito.

Lo que interesa a los investigadores es "una serie de reuniones" en las que participó Jared Kushner, así como la naturaleza de sus contactos con Rusia, de acuerdo al Washington Post.

Kushner, considerado un intermediario central de Donald Trump en materia de política exterior, se reunió con el embajador ruso en Estados Unidos, Serguei Kisliak, en diciembre, y con un banquero ruso.

El abogado de Kushner, Jamie Gorelick, señaló en un breve comunicado que su cliente "ya había propuesto voluntariamente compartir con el Congreso lo que él sabe sobre esos encuentros. Y hará lo mismo con cualquier otra investigación".

La investigación del FBI, dirigida ahora por el fiscal especial Robert Mueller, debe arrojar luz sobre una posible "coordinación" entre miembros del equipo de campaña de Donald Trump y el gobierno ruso.

En el centro de la investigación está Michael Flynn, exconsejero de seguridad nacional de Trump.

Flynn, acusado de haber recibido pagos no declarados de entidades rusas, invocó a principios de esta semana su derecho al silencio, negándose a facilitar documentos sobre sus vínculos con Rusia.

Las sospechas de colusión entre allegados a Donald Trump y personalidades rusas desencadenaron una verdadera tormenta política en Washington, donde se suceden las revelaciones en la prensa.

Desde el inicio de este caso, que golpea su presidencia, Trump siembre ha negado de plano cualquier tipo de vínculo con Moscú y calificó la investigación del FBI y las llevadas a cabo por el Congreso de "caza de brujas", reconociendo no obstante que solo podía hablar por sí mismo.