Yerno de Trump acepta que se reunió 4 veces con rusos pero no que se haya aliado con ellos

Jared Kushner, esposo de Ivanka, enfrenta una audiencia ante la comisión de inteligencia del Senado estadounidense.

En un comunicado difundido pocas horas antes de presentar testimonio, Kushner describió contactos con el embajador ruso Sergei Kislyak y otros funcionarios de ese país como algo “normal” en su rol de enlace de la campaña de Trump con gobiernos extranjeros.

"Yo no coludí ni sé de nadie más en la campaña que haya coludido con ningún gobierno extranjero", escribió Kushner.

"No tuve ningún contacto incorrecto. No he recibido financiación de fondos rusos para mis negocios en el sector privado", dijo el también propietario de inmuebles en Manhattan.

Casado con la hija mayor de Trump, Ivanka, Kushner prestará testimonio a puertas cerradas ante EL Senado este lunes, según su abogado, y ante un panel análogo en la Cámara de Representantes el martes.

El millonario inversionista de 36 años, en su primer rol en política en su vida, deberá responder las preguntas de los legisladores sobre sus encuentros con el embajador ruso en Washington, el jefe de un importante banco ruso y una abogada rusa con la que se reunió en junio de 2016, junto al hijo mayor de Trump y su exdirector de campaña, Paul Manafort

Kushner espera entregar el comunicado de 11 páginas a los senadores.

Una investigación a cargo del fiscal especial Robert Mueller, un exdirector del FBI, averigua la posibilidad de colusión entre el equipo de Trump y Moscú. Las dos cámaras del Congreso, por su lado, llevan adelante sus propias pesquisas.

Nuevo vocero de la Casa Blanca borró tuits

El nuevo jefe de comunicación de Donald Trump, Anthony Scaramucci, borró tuits en los que expresaba opiniones contrarias a las del presidente estadounidense, alegando que suponían una distracción.

Un día después de estrenarse en el cargo, sacó de su cuenta de Twitter declaraciones en las que difería con Trump en temas como la inmigración ilegal, el cambio climático, el islam o el control de armas.

"Total transparencia: estoy borrando tuits viejos. Las opiniones antiguas evolucionan y no deberían ser una distracción. Yo sirvo la agenda de @POTUS [el presidente de Estados Unidos] y eso es todo lo que importa", escribió en la red social.

Un poco después, Scaramucci añadió: "Se acabaron las políticas del 'te pillé' [...] Seguimos adelante con la agenda de @POTUS para servir a los estadounidenses".

En un tuit de 2012, Scaramucci parecía respaldar varias causas defendidas por los demócratas, al mostrarse "a favor del matrimonio gay, en contra de la pena de muerte" y a favor del aborto.

El portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer dimitió abruptamente el viernes en protesta por la elección de Scaramucci.

En un comunicado, Trump dijo que estaba "agradecido" por el trabajo de Spicer y alabó sus "geniales

cuotas de pantalla", en referencia a las combativas y muy seguidas ruedas de prensa de Spicer, a menudo satirizadas.

La marcha de Spicer fue una muestra de las crecientes tensiones en una administración que ve cómo su agenda legislativa titubea al tiempo que se ve golpeada por la investigación sobre una presunta colusión con Rusia.