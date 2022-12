“Yo soy el Che”, dice el doble venezolano del líder revolucionario

Humberto López se describe como un seguidor del pensamiento del argentino-cubano, niega ser comunista y critica al Gobierno Maduro.

De traje verde olivo, botas militares, boina negra con una estrella al frente, barba y cabello ligeramente ondulado, Humberto se pasea altivo, en su jeep Willys, por las calles de Caracas: "¡Eh, Che!, ¿cómo va la cosa?", le gritan al paso.

Con parsimonia, levanta una mano para responder al saludo. Inclina la cabeza y enciende un habano, lanza unas bocanadas de humo y mira fijamente bajo sus cejas espesas, seguro de su indiscutible parecido con el personaje histórico que encarna.

Conocido como el 'Che venezolano', Humberto López adoptó en su vida el porte, inmortalizado por el fotógrafo Alberto Korda, del guerrillero argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara.

Cuando el ‘Che’ fue ejecutado hace exactamente 50 años por un soldado en un pueblito del sur de Bolivia, su admirador venezolano tenía apenas 9. Desde entonces, se ufana, ha oído de Guevara.

Nacido en la popular barriada 23 de Enero, donde está sepultado el líder socialista Hugo Chávez, de pequeño, según cuenta, pintaba la imagen del guerrillero en paredes y cuadernos.

"A algunos chamitos (niños) les han inculcado a Superman...yo seguía al ‘Che’", relató López en una esquina del centro de Caracas, sentado en el jeep, que lleva al frente una placa roja donde se lee en letras blancas: "Chávez".

"Más realista que comunista"

Pese a sus simpatías por Chávez y el ‘Che’, Humberto es crítico del presidente Nicolás Maduro y de la severa crisis que sufre el país petrolero, con escasez de alimentos y una imparable inflación.

"Cuando gobernaba Chávez, las personas, hasta de la misma oposición, decían que era muy bueno, pero que lo que lo rodeaba era lo que no servía. Pues lo que lo rodeaba es lo que está gobernando ahora", opinó.

A su juicio, ni Maduro es un "dictador", como le llaman sus adversarios, ni Venezuela es socialista: "Nunca hemos tenido las mieles ni hemos palpado lo que es socialismo", aseguró.

"Y ¿dictador Maduro? es demasiado grande esa palabra, creo que es más bien una anarquía lo que existe, porque él dice: 'vamos a controlar los precios' y al día siguiente aumentan", criticó.

Si el ‘Che’ resucitara, dijo, volvería a la tumba. "Un cartón de huevo cuesta ahora lo que costaba un vehículo en los años 70", señaló abriendo grande los ojos, alzando los hombros.

Pero el 'Che venezolano' negó que haya "saltado la talanquera" (volverse contrario). Los opositores, opinó, "son los mismos misántropos que ya nos mal gobernaron".

"Nos manipulan los políticos de un bando como del otro. Hay que buscar una tercera vía, un nacionalismo verdadero", agregó.

"Pero el pueblo tiene todavía esa esperanza de que va a haber un cambio. Yo no lo veo cerca, veo más bien una implosión social. No vamos a aguantar tanto. ¡Yo soy más realista que comunista!", concluyó.

"Yo soy el ‘Che’"

Una vez, durante una transmisión televisiva -recordó- Chávez le dijo a Fidel Castro que en Venezuela también había un ‘Che’. Pero Humberto se describió como un seguidor de su pensamiento, no un fanático ni un imitador.

"El fanatismo te convierte en idiota. Si el ‘Che’ era marxista yo no lo soy. Soy nacionalista. Discrepo con el ‘Che’ que decía 'al imperialismo ni un tantito así'. Yo digo: 'al imperialismo chino ni un tantito así'", dijo juntando las puntas de sus dedos índice y pulgar.

Para el 'Che venezolano', Venezuela debe negociar con Estados Unidos, la empresa privada y los inversionistas extranjeros porque "aquí no producimos nada".

Más allá de diferencias y semejanzas con el ‘Che’, Humberto rechaza tanto la imagen del héroe rebelde estampada en "condones, sostenes, pantaletas y llaveros", como la de un despiadado asesino comunista que promueven los detractores del guerrillero.

"Hablar del ‘Che’ es hablar del hombre nuevo, de crear hombres que actúen por instintos morales y no por dinero. Y creo que en este siglo XXI no hay un ser humano que haya seguido su legado", lamentó.

Humberto se ha ganado la vida como mecánico, electricista y pintor, pero sobre todo ha sido un activista seguidor de Chávez y el ‘Che’ Guevara.

Conduciendo su jeep por una concurrida calle, entre edificios de donde cuelgan enormes pancartas de Chávez y Maduro, explicó lo que es "ser el ‘Che’ en el andar, en el accionar, el no envidioso ni intrigante, el no falso: "Decía el ‘Che’ que la mentira es la antesala a la traición. Y es así".

"Yo soy el ‘Che’", sentenció.