“Yo temí lo peor”: reporteros de Efe narraron detención en Venezuela

Leonardo Muñoz tomaba imágenes de grafitis cuando fue arrestado. Su compañera colombiana indicó que, ante los agentes armados, “se sintieron intimidados”.

Muñoz, reportero gráfico, fue el primero en ser apresado. El fotógrafo colombiano hacía una historia de arte urbano antes de la protesta antigubernamental del miércoles pasado cuando tomó dos fotos cerca del edificio de la Contraloría.

"Estaba haciendo yo una foto de unos grafitis y llegó la guardia de ahí del edificio y me pidió las credenciales, luego nos metieron al parqueadero", contó Muñoz.

Después de eso los guardias llamaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia.

"Simplemente me dicen: ‘somos el Sebín, acá te vas con nosotros’".

Por otro lado, su compañera, la periodista colombiana Maurén Barriga, narró cómo tras nueve horas sin tener noticias del fotógrafo fue a descansar al hotel.

"Fue llegar y encontrarnos que había ya cinco efectivos del Sebín esperándonos allí en la recepción. Bueno, venían con armas. Yo me sentí realmente intimidada", relató.

Ella estaba acompañada por el español Gonzalo Domínguez, otro comunicador. Luego de detenerlos pasaron a un interrogatorio.

"En algunos momentos, hasta cinco de ellos se me ponían en frente a hacerme preguntas insistentemente una tras otra", relata la periodista.

Saber lo que significa la sede del Helicoide hizo que ambos sintieran temor.

"Yo me temí lo peor. Como a cualquiera que le dicen que va a ir al Helicoide pues se despiertan dentro de ti unos miedos, unos temores inconscientes tal vez que, bueno, no puedes apagar", dijo por su parte el español Gonzalo Domínguez.

"No sabes si vas a salir de allí enseguida o vas a durar semanas, o meses, no sé. En ese momento piensas de todo", dijo Barriga.

Una vez pasado el susto, lo toman como una vivencia.

"Pues he tenido mejores días, la verdad. Pero como experiencia supongo que había que vivirla en un momento”, dice el periodista español.

Los periodistas colombianos aseguraron que se mantendrán en el país para seguir transmitiendo lo que ocurre.

Los trabajadores venezolanos que acompañaban a estos equipos de prensa internacional también quedaron libres.