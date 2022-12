“Yo voy a ganar”: Donald Trump reta a Rex Tillerson a comparar coeficiente intelectual

El mandatario estadounidense aseguró que su nivel de conocimiento está por encima que el de Tillerson, su secretario de Estado.

Así mimo, Trump desestimó reportes de prensa que señalaban que Tillerson lo había llamado "estúpido", pero este martes insinuó que él es más inteligente y sugirió comparar pruebas de coeficiente intelectual para demostrarlo.

La semana pasada, Tillerson se vio obligado a negar un informe de la NBC News el cual aseguran que él había llamado al presidente "estúpido" después de una reunión en julio en el Pentágono. "Él es inteligente", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa, en alusión a Trump.

Sin embargo, algo sobre el incidente parece molestar al mandatario. "Creo que es una noticia falsa", dijo Trump a la revista Forbes. "Pero si lo hizo, creo que tendremos que comparar las pruebas de coeficiente intelectual y puedo decirte quién va a ganar", añadió.

Su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, intentó zanjar la polémica al afirmar que se trataba "solo de una broma". "No estaba cuestionando la inteligencia del secretario de Estado", explicó, asegurando que tenía "100% de confianza" en él.

"El presidente puede permitirse una broma". "El secretario de Estado no tiene problemas con esto", intentó minimizar por su parte la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, quien precisó que el coeficiente intelectual de Rex Tillerson era elevado.

El informe de la NBC News se conoció pocos días después de que Trump recriminara públicamente a Tillerson por "perder el tiempo" tratando de negociar con Corea del Norte para frenar su programa balístico y nuclear.

La reprimenda del presidente en Twitter reavivó rumores de que Tillerson no está contento con su puesto, aunque el exdirector ejecutivo de ExxonMobil ha insistido en que no tiene intención de renunciar.