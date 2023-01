Yoani Sánchez: la bloguera que aceptó el reto de hacer periodismo en Cuba

La cubana estuvo este miércoles en Colombia hablando sobre el papel de la mujer y la aventura de opinar en un régimen donde abundan la censura y persecución.

Pese a que el régimen siempre intenta silenciarla, esta opositora fue distinguida como una de las personas más influyentes del mundo en 2008 por la revista Time, ha ganado el premio Ortega y Gasset y ha sido la primera bloguera en recibir el premio Maria Moors Cabot. Estos logros son el reconocimiento a su valentía por opinar en ese país.

La bloguera reveló las preguntas que siempre tiene que enfrentar al momento de crear contenido: “Tienes que pensar cómo la voy a subir a internet, quién me va a dar la opinión sin temor y, sobre todo, cómo voy a poder sacarla en un sitio y que la lean los cubanos”.

Hacer periodismo independiente en su blog 14ymedio.com es una acción ilegal, razón por la que es muy difícil encontrar un personaje que se atreva a hablar en sus reportajes y que no reciba intimidaciones por eso.

“Yo he sufrido todo tipo de arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas y una campaña de fusilación (sic) a la reputación”, señaló Sánchez y añadió que este desafío también limita su vida diaria: “Basta que, en tu barrio, la Policía advierta a los vecinos que no contacten contigo y tienes un problema porque no puedes comprar huevos ilegales o leche ilegal. Hay pequeñas amenazas que, sumadas, pueden ser un morir cada día, como estar en una cárcel”.

Esta figura del periodismo cubano no solo lucha por su libertad de opinar, sino que está convencida de que la mujer tiene un papel importante, tanto en Cuba como en la sociedad actual: “La mujer ha resultado ser más constante cuando de asumir riesgos a largo plazo se trata. tiene una capacidad de plantarse frente a las amenazas a pesar de que los amenazados puedan ser sus propios hijos o sus familias”.