Yoko Ono convoca unas 6 mil personas para conmemorar cumpleaños de John Lennon

Yoko Ono quiere celebrar el próximo cumpleaños de John Lennon organizando en el Central Park de Nueva York un gran símbolo de la paz "humano" con el que espera entrar en el libro Guiness de los récords.

"No hay que hacer mucho. El poder funciona de las maneras más misteriosas. Visualiza el efecto dominó y empieza a pensar en Paz", asegura la viuda de Lennon en un mensaje que lleva varios días circulando en diferentes redes sociales.

La cita será el próximo 6 de octubre en la explanada East Meadow de Central Park, donde Yoko Ono espera reunir a entre 6.000 y 10.000 personas para el homenaje a Lennon, quien hubiese cumplido 75 años el 9 de octubre.

La participación en el evento es gratuita, pero los organizadores han habilitado este fin de semana una página web en la que aceptan donaciones de los seguidores el exbeatle que irán a parar a la organización no gubernamental "Imagine Peace".

"Los pensamientos son contagiosos. Corre la voz. Ha llegado el momento de actuar. La Acción es Paz", asegura Yoko Ono en otro mensaje enviado a sus más de 4,7 millones de seguidores en la red Twitter.

El registro de participantes estará abierto ese día a partir de las 10:00 a.m., hora local, en la explanada East Meadow, según anunciaron los organizadores, que añadieron que al mediodía se hará una fotografía aérea para el Guinness.

Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 ante las puertas de su residencia en el edificio Dakota, al otro lado de Central Park, donde se encuentra también el jardín Strawberry Fields al que acuden sus seguidores para rendirle homenaje.