YouTube dice que ya superó a la televisión

El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, se negó a pronosticar si la red dejará atrás a la televisión a la vez que declaró de forma contundente: "Ya ha ocurrido".

En una presentación ante anunciantes el miércoles por la noche, Schmidt dijo que "el futuro ya está aquí" para YouTube, que recientemente superó los 1.000 millones de visitantes por mes. Agregó, con el Tercer Mundo en vista, "si ustedes piensan que es una cifra grande, esperen hasta tener 6.000 o 7.000 millones".

Hace un año, YouTube parecía tener sus miras en modificar la televisión al financiar el lanzamiento de más de cien canales de marcas mediáticas bien conocidas y personalidades de Hollywood.

Pero esa iniciativa no fue mencionada en la presentación del miércoles, efectuada como parte de una semana de "NewsFronts" (versión digital de la tradición televisiva de promover programas y vender avisos). Aunque el modelo de la velada fue la TV, YouTube la usó para diferenciarse como algo totalmente distinto.

"No es el reemplazo de algo que conocemos", dijo Schmidt. "Es algo nuevo en lo que tenemos que pensar, programar y construir nuevas plataformas".

La presentación contó con la actuación de Snoop Dogg y Macklemore. YouTube se refirió a su alcance mundial y su enorme audiencia.

"Yo pensaba que YouTube era como la TV, pero no es así. Yo estaba equivocado", afirmó Robert Kynci, director de contenido mundial del portal de videos. "La televisión es de una sola vía. YouTube responde".

Un hecho que se resaltó fue que más personas de 18 a 34 años miran YouTube que cualquier canal de televisión en cable.

Aunque compañías como Yahoo y AOL han usado sus presentaciones en NewFront para anunciar sus nuevas programaciones, YouTube no presentó ninguna de las suyas el miércoles.

En cambio, anunció una sociedad con la Alianza para Entretenimiento Familiar de la Asociación Nacional de Avisadores para crear más contenido digital orientado a las familias.

YouTube también celebró la compra por DreamWorks Animation de la red Awesomeness TV, de YouTube, por 33 millones de dólares. El director ejecutivo de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, se presentó junto con el fundador y director ejecutivo de Awesomeness, Brian Robbins, que fue actor del programa "Head of the Class".

"Esta es una nueva forma de contenido, transmisión de contenido y consumo de contenido", dijo Katzenberg. "Es el medio del futuro y el futuro ya está aquí".

Nueva York (Estados Unidos)