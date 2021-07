Youtuber cubana Dina Stars fue detenida en plena entrevista con medio español

La youtuber cubana Dina Stars, que publicó un video de su participación en una manifestación pacífica en La Habana , fue detenida este martes por agentes de seguridad del Estado en su domicilio mientras realizaba una entrevista en directo para la cadena española Cuatro.

Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, explicó a EFE Edy Suárez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, especialmente en España.

El momento de la detención de youtuber Dina Stars

Dina Stars: Yo, hago responsable al Gobierno cubano de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir.

Periodistas: ¿Te van a detener?

Dina Stars: No lo sé. Me dijeron que los acompañara

Periodistas: ¿Vas tu sola?

Dina: Sí…bueno mis amigos irán detrás. Me tengo que ir…

Arrestan a la influencer cubana Dina Star mientras estaba en directo con una televisión española.

🇨🇺#cuba #dinastar #SOSCuba pic.twitter.com/Xitzak4DEX — Oikos Plus (@OikosPlus_) July 13, 2021

Cuando Suárez y otros amigos acudieron a la estación de Policía, los agentes les dijeron que la 'influencer' había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.

"No se sabe nada de ella. Estamos preocupados", declaró su amigo, que espera "que el ejemplo de Dina sirva para que la gente se solidarice con otros jóvenes cubanos perdidos que fueron arrestados el domingo y no se sabe dónde están".