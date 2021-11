Yunior García, promotor de frustrada marcha opositora, salió de Cuba: “Amenazas van haciendo mella”

Yunior García, el promotor de la frustrada marcha opositora del 15 de noviembre en Cuba, salió de la isla. El pasado miércoles, 17 de noviembre de 2021, llegó a España y, desde allá, dio detalles de las intimidaciones de las cuales fue blanco por parte del Gobierno de su país.

Lo hizo justamente durante una entrevista con el youtuber cubano Ian Padrón, radicado en Estados Unidos. Allí reveló parte de los motivos que lo impulsaron a salir de su tierra.

“Todas las amenazas van haciendo mellas y, por más fuerte que uno pueda parecer, tienes momentos muy duros”, dijo.

Yunior García se refería a la última intimidación de la que fue blanco en su propia casa, por parte del régimen, un día antes de la movilización disidente que el Gobierno frustró. Amedrentamiento del que habló ante la prensa este jueves.

“Me cortaron cualquier vía de acceso de comunicación, le cortaron el teléfono a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro, a mi cuñado, a cualquier persona que tuviera cerca, para que no pudiéramos comunicarnos”, aseguró el opositor cubano.

Una intervención en la que dijo que le permitieron salir porque las autoridades lo vieron como una victoria contra la disidencia. Pero dejó en claro que no pedirá el asilo y fue enfático sobre su objetivo.

Lo único que tengo es mi voz. Yo no me podía quedar callado, alguien tiene que decir lo que pasa en Cuba Yunior García

Yunior García aseguró que el Gobierno es un marido abusivo que golpea a su esposa, en este caso, su pueblo.

“Había una frase dicha por el propio Fidel Castro que era: ‘La revolución no se convertirá en Saturno, no va a devorar a sus hijos’. Lamentablemente no fue así, la revolución no solo devoró a sus hijos, ahora mismo está devorando a sus nietos”, añadió.

Desde Madrid, aseveró que su exilio ha caído como un golpe doloroso en algunos sectores de la oposición y no se equivoca.

"Quiero imaginarme que no tuvo la menor salida a la situación que se le creó”, indicó Juan Pin Vilar, miembro fundador del grupo opositor Archipiélago.

Manuel Cuesta, otro opositor, señaló que “no es la mejor noticia porque él, con un rostro amable y también alegre, asumía un liderazgo joven”.

Lejos de su país, Yunior García expresó que no se rendirá y que hará lo que pueda por la gente que se quedó en Cuba .