‘Zapatos de la dignidad’: las suelas raídas de un profesor generaron una iniciativa en Venezuela

El catedrático contó en redes que el arreglo de su calzado costaba cuatro veces su sueldo. Al ver la situación, muchos se solidarizaron.

Todo empezó cuando José Ibarra, un catedrático venezolano, explotó de indignación al ver que reparar sus zapatos parecía el lujo de un multimillonario.

“No me da pena decirlo: con estos zapatos me traslado a la #UNIVERSIDADCENTRALDEVENEZUELA a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela pues sale en 20 millones”, decía el trino.

Su mensaje, publicado el 29 de junio, contabiliza más de 10.000 retuits, unos 5.500 me gusta y casi 1.000 comentarios.

Pero la solidaridad no se quedó en palabras. Ibarra ha recibido donaciones de calzado nuevo y usado, ropa y dinero que lo llevaron a crear el movimiento Zapatos de la Dignidad, para ayudar a otros profesores.

"Tú vas a conseguir profesores acá que vienen a la universidad y no han comido, vas a conseguir profesores que definitivamente se han enfermado a partir de esta crisis y no consiguen los medicamentos, es una situación de precariedad", relató Ibarra.